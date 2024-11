Guía TV: Alajuelense y Herediano por fin se verán las caras en un duelo donde está en juego el liderato

Dos meses después de su polémica suspensión, en la que los dimes y diretes rodearon el enfrentamiento entre Alajuelense y Herediano, finalmente se verán las caras este martes 19 de noviembre a partir de las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Luego de haber sido suspendido en dos ocasiones con controversias incluidas, el clásico provincial entre rojinegros y florenses por fin tendrá lugar. El partido podrá ser visto en la pantalla de FUTV.

Con una victoria, La Liga prácticamente aseguraría el liderato de la primera fase del Torneo de Apertura 2024, mientras que el Team se aferra al segundo lugar y sueña con dar la sorpresa.

Además, esta semana también se disputarán los duelos entre Liberia vs. San Carlos y Guanacasteca vs. Puntarenas, este último correspondiente al clásico del Pacífico.

Por otro lado, no se puede perder la eliminatoria suramericana, con los partidos Colombia vs. Ecuador y Chile vs. Venezuela, que serán transmitidos por Tigo Sports.

Martes

5:50 a. m. China vs. Japón (Eliminatorias de Asia), por ESPN 2.

7:55 a. m. Palestina vs. Corea del Sur (Eliminatorias de Asia), por ESPN 2.

1:30 p. m. Hungría vs. Alemania (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 2.

4 p. m. Liberia vs. San Carlos (Apertura 2024), por FUTV.

5 p. m. Colombia vs. Ecuador (Eliminatorias Suramericanas), por Tigo Sports.

6 p. m. Chile vs. Venezuela (Eliminatorias Suramericanas), por Tigo Sports 2.

8 p. m. Alajuelense vs. Herediano (Apertura 2024), por FUTV.

Miércoles

6:15 p. m. Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe (Liga Profesional Argentina), por ESPN 5.

6:30 p. m. Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks (NBA), por ESPN 2.

7 p. m. Guanacasteca vs. Puntarenas FC (Apertura 2024), por FUTV.

7 p. m. Celaya vs. Tapatío (Liga de Expansión, final, ida), por ESPN.

9 p. m. New York Knicks vs. Phoenix Suns (NBA), por ESPN 2.

Jueves

6 p. m. Independiente Rivadavia vs. River Plate (Liga Profesional Argentina), por ESPN 5.

630 p. m. NC State vs. Georgia Tech (Baloncesto NCAA), por ESPN 3.

7 p. m. Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns (NFL), por ESPN 2.

8:25 p. m. Gran Premio de Las Vegas (Fórmula 1 prácticas 1), por ESPN.

Viernes

11.50 a. m. Mónaco vs. Brest (Ligue 1), por ESPN 2.

1:30 p. m. Bayern Múnich vs. Augsburg (Bundesliga), por Sky 504/546.

1:50 p. m. PSG vs. Toulouse (Ligue 1), por ESPN 2.

1:50 p. m. Plymouth Argyle vs. Watford (Championship), por ESPN 5.

2 p. m. Getafe vs. Real Valladolid (Liga Española), por Sky 504/546.

6:30 p. m. Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans (NBA), por ESPN 2.

7:40 p. m. Gran Premio de Las Vegas (Fórmula 1 prácticas 2), por ESPN.

9 p. m. Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets (NBA), por ESPN 2.