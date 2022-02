Futbolista de la Premier League recibe fuerte sanción por maltratar a su gato

El defensa francés del West Ham de la Premier League, Kurt Zouma, recibió una fuerte sanción económica y sufrió la pérdida del patrocinio de la marca Adidas luego de que se filtrara un video en el que maltrataba a su gato.

Las imágenes, compartidas en la red social Snapchat, fueron reveladas por el diario The Sun. En las mismas se observa al francés pateando al animal, lanzándole un zapatazo y golpeándole en el hocico mientras estaba en brazos de un niño. Según el medio, el jugador estaba muy enfadado porque el gato había roto un jarrón y arrancado una lámpara. Toda la escena está acompañada de risas de fondo y emojis también representando risas e incrustados en las imágenes.

Luego de que se hiciera público el video, el club inglés emitió un comunicado en el que afirmó que le impusieron “la mayor multa posible”, es decir, el correspondiente a dos semanas de salario, lo que en el caso del futbolista sería de casi €300.000 (unos $343.000).

“El jugador ha aceptado inmediatamente la multa, que tanto él como el club acordaron que será donada a organizaciones benéficas de bienestar animal. El West Ham United quisiera reiterar nuestra condena a las acciones de Kurt y dejar en claro que el asunto continúa siendo manejado con la mayor seriedad”, expresó el equipo del zaguero.

Según detalló el club, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), asociación de defensa de los animales en Reino Unido, le retiró los dos gatos al futbolista luego de conocer la agresión. Las imágenes indignaron a las organizaciones de protección de los animales en el país, donde la crueldad animal puede ser castigada con hasta cinco años prisión.

“Kurt está lleno de remordimientos y, como todo el mundo en el club, comprende totalmente la intensidad de la reacción provocada por el incidente y la necesidad de que se tomen medidas”, precisó el West Ham.

Por su parte, el futbolista también pidió disculpas por su acciones. “No hay excusas para mi comportamiento, que lamento sinceramente. Quiero también decir que lo siento profundamente ante todos los que se sintieron impactados por el vídeo. Les aseguro que nuestros dos gatos están perfectamente y con buena salud”, afirmó.

El internacional con la selección de Francia recibió una fuerte sanción económica y sufrió la pérdida del patrocinio de Adidas, acompañado del reproche de los aficionados de su propio club. (GLYN KIRK/AFP)

Pérdida de patrocinios

El internacional con la selección de Francia sufrió duras consecuencias por sus acciones. Este miércoles, la marca de ropa Adidas anunció de que le retiró el patrocinio al jugador.

“Hemos cerrado nuestra investigación y podemos confirmar que Kurt Zouma ya no es un deportista con contrato con Adidas”, indicaron en un comunicado.

El West Ham también ha sido afectado por la reprochable conducta del futbolista, ya que la aseguradora Vitality suspendió recientemente el acuerdo con el club al sentirse “extremadamente decepcionada por la falta de juicio” de la entidad.

Por otra parte, Experience Kissimmee, un complejo de vacaciones en Florida consideró “lamentable” lo sucedido y anunció de que también revisará el trato de patrocinio con el equipo.

El club tampoco estuvo exento de las críticas debido a que el entrenador David Moyes alineó al defensa en el partido del martes por la noche ante el Watford, cuando recién surgía la polémica. Las aficiones de ambos equipos se hicieron sentir y abuchearon al jugador cada vez que tocó la pelota.

El caso ya llegó incluso a la esfera política, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, calificó los hechos de “despreciables” y se mostró “decepcionado” por la decisión Moyes de poner en el 11 estelar al zaguero.

“Sé que los tres puntos pueden ser muy importantes, yo también soy hincha de un club, pero deberían haber mostrado más firmeza y haberle suspendido anoche”, declaró al canal Sky News.