En la Eurocopa se vive un ‘cuento de hadas’: Christian Eriksen vuelve con gol tras rozar la muerte

Con Christian Eriksen en la formación titular, Dinamarca volvió a la Eurocopa. El cuadro danés no solo empató 1-1 contra Eslovenia, sino que disfrutó, a más no poder, el gol que marcó Eriksen.

En la Eurocopa del 2021, el debut de Dinamarca contra Finlandia casi terminó en una tragedia. A los 42 minutos del primer tiempo, Christian Eriksen se desplomó en la cancha y sufrió un infarto que, según revelaron los informes médicos, lo dejó sin signos vitales por varios segundos. Ya recuperado, el volante danés volvió a disputar el certamen, tres años después del episodio que lo dejó cerca de la muerte.

En esta edición y a los 16 minutos del choque contra Eslovenia, Dinamarca montó otro ataque. Se efectuó el saque de banda, el balón le llegó a Wind, quien dentro del área sacó el taquito y Eriksen, quien se incorporaba a la ofensiva, controló la pelota con el pecho y la cruzó al palo largo. Gol de Dinamarca, gol de Eriksen y tenía que ser él. El fútbol se acordó de aquel triste episodio de hace tres años y esta vez, en lugar de lágrimas, hubo abrazos, sonrisas y el júbilo de los aficionados daneses en las gradas, quienes celebraban la conquista.

Christian corrió, sonrió, abrió los brazos como para abrazar al mundo. Se deslizó de rodillas y, rodeado por sus compañeros, saboreó la anotación.

Christian Eriksen rozó la muerte en la Eurocopa de hace tres años y ahora el fútbol lo premió con gol en el primer juego de la edición del 2024. (Foto X de Uefa.com en español).

Dinamarca fue superior en el primer tiempo, guiada por Christian Eriksen, quien aparecía por todos lados. Todo le salió bien cuando apoyaba a la ofensiva y, en más de una ocasión, los rivales buscaron, con faltas, bajarle el ímpetu al mediocampista.

“Han pasado ya tres años y han ocurrido muchas cosas desde entonces, pero sinceramente no pienso demasiado en ello”, confesó el volante del Manchester United en conferencia de prensa antes del partido contra Eslovenia.

Eriksen solo buscó volver al mejor nivel y concentrarse en los juegos, como concentrado salió su equipo frente a Eslovenia. Tuvo mayor posesión del balón, las acciones de más peligro y pudo obtener un marcador mayor, pero el rival se paró bien, defendió con todo y trató de que Dinamarca no hiciera daño.

Para Eslovenia, Dinamarca es un dolor de cabeza; nunca la ha vencido en un encuentro oficial (un empate y cinco derrotas). Tampoco logró doblegarla en esta Eurocopa y más bien el 1-1 le salió barato, los daneses merecieron más.

Pero el fútbol no es de merecer, es de hacer y Dinamarca dejó que Eslovenia tomara confianza, le permitió crecer, acercarse al área con remate que pegó en el vertical. Con llegadas que pusieron a trabajar de más al arquero y con gol a los 77 minutos de Erik Janza, que permitió el empate.

Dinamarca no supo capitalizar el dominio y paso algunos apuros en el complemento. Al final, el empate parece no ser bueno para ambos conjuntos, sobre todo porque en el Grupo C, está Inglaterra, considerada por muchos como gran favorita para ganar la Eurocopa. Serbia completa la llave y tanto Dinamarca como Eslovenia, deben buscar en los próximos partidos, lo que no consiguieron en el debut.

Resultados

Viernes

Alemania 5 - Escocia 1

Sábado

Suiza 3 - Hungría 1

España 3 - Croacia 0

Italia 2 - Albania 1

Domingo

Polonia 1 - Países Bajos 2

Dinamarca 1 - Eslovenia 1

