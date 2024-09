Controversia en el fútbol inglés: Jugador del Preston ataca a rival con mordida

Un incidente insólito marcó el derbi de Lancashire entre el Preston North End y el Blackburn Rovers, disputado el 22 de setiembre durante la sexta jornada de la Championship, segunda categoría del fútbol inglés. El partido, que terminó 0-0, dejó una amarga sensación luego de una expulsión y una agresión con mordida que generó gran controversia en el mundo del fútbol.

El lateral del Blackburn, Owen Beck, fue expulsado al minuto 88 después de una fuerte disputa con el mediocampista del Preston, Duane Holmes. Beck, que intentaba despejar el balón, fue sancionado con tarjeta roja directa por el árbitro Matt Donohue, ante la sorpresa del público. Mientras Beck abandonaba el terreno de juego, fue atacado sorpresivamente por Milutin Osmajic, delantero montenegrino del Preston.

Osmajic, en un acto de violencia que no pasó desapercibido por las cámaras, mordió a Beck en la nuca. A pesar de la clara evidencia en las imágenes, el árbitro no sancionó al agresor, lo que levantó fuertes críticas tanto por parte de los jugadores como de los entrenadores.

John Eustace, director técnico del Blackburn, no ocultó su indignación después del partido: “Es increíble lo que sucedió. Beck tiene una clara marca de mordida. Esto es algo que no debería suceder en ningún derbi ni en ningún campo de fútbol”. Por su parte, Paul Heckingbottom, técnico del Preston, afirmó no haber presenciado el incidente, pero reconoció que “si se confirma, es un comportamiento inaceptable en cualquier nivel del deporte”.

El club Blackburn Rovers presentó una queja formal ante la organización de la Championship para que se revise la agresión de Osmajic. Los medios británicos ya han comenzado a especular sobre la posible sanción que podría enfrentar el jugador montenegrino, comparándolo con el famoso incidente de Luis Suárez en el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo mordió al italiano Giorgio Chiellini.

Además de este lamentable episodio, el partido estuvo cargado de tensión desde el inicio. En la primera mitad, Sam Greenwood, del Preston, también fue expulsado, dejando al equipo local con un jugador menos durante gran parte del encuentro. A pesar de la igualdad numérica en los minutos finales, ningún equipo logró romper el empate.

La Championship, un torneo reconocido por su competitividad, quedó manchada por este incidente que ha capturado la atención internacional. La liga inglesa ahora deberá decidir el castigo para Osmajic, quien, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una sanción ejemplar.

Por el momento, el empate deja al Blackburn a cuatro puntos del líder, West Brom, mientras que el Preston sale temporalmente de la zona de descenso.

