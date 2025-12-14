Fútbol costarricense coronará nuevo campeón: Días y horas de la final del Torneo de Apertura 2025

(Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Torneo de Apertura 2025 podría terminarse antes o después de Navidad. Y así será el trofeo que recibirá el nuevo campeón.

Horas antes de conocerse en definitiva quién será el contrincante de Liga Deportiva Alajuelense en la lucha por la corona del Torneo de Apertura 2025, ya se saben los días y las horas para los dos partidos de la final de segunda ronda.

El pulso de ida se jugará el miércoles 17 de diciembre a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa, en Tibás; o en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago.

Todo dependerá de cuál equipo avance este domingo, recordando que en esta semifinal pendiente de resolverse, los morados golpearon primero, con un triunfo de 1-2 en la Vieja Metrópoli.

Queda un juego para la sentencia y el nombre de ese segundo finalista se sabrá antes de que el Gordo Navideño acapare la atención este domingo por la noche, pues el partido de vuelta entre la “S” y los brumosos por el pase a la final será a partir de las 4 p. m., en la “Cueva” y aquí podrá seguir todos los detalles.

Mientras que esa semifinal se resuelve tome nota, porque la final de segunda ronda arrancará el miércoles 17 de diciembre; y el juego de vuelta se programó para el sábado 20 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga luchará para que esa noche caiga el telón del campeonato; pero Saprissa o Cartaginés procurarán que el desenlace de esta historia se alargue a una gran final.

Recuerde cómo son los kilómetros finales que deben recorrerse dentro de la cancha para llegar al título.

Alajuelense es el único equipo que se juega dos chances. Los rojinegros ganaron la fase regular y eso los sembró de manera automática en una eventual gran final.

Si la Liga se impone en la final de segunda ronda, alcanzaría su estrella 31 sin necesidad de gran final. Claramente, eso es lo que pretenden los manudos.

Pero la lucha de Saprissa y Cartaginés es un tanto distinta. Primero, los equipos de Vladimir Quesada y de Andrés Carevic deben terminar el duelo entre ellos.

Ya sea la “S” o el club de la Vieja Metrópoli, el que logre avanzar este domingo buscará forzar a los manudos a dos partidos más, a esa gran final que implicaría que el torneo se acabe después de Navidad.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.