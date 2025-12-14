Puro Deporte

Fútbol costarricense coronará nuevo campeón: Días y horas de la final del Torneo de Apertura 2025

Estos son los horarios para la final de segunda ronda que cerrará en el Estadio Alejandro Morera Soto

Por Fanny Tayver Marín
develación del nuevo diseño del trofeo para el cierre del torneo de apertura
El Torneo de Apertura 2025 podría terminarse antes o después de Navidad. Y así será el trofeo que recibirá el nuevo campeón. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

