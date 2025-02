Fiscal financiero de Alajuelense que llegó de la oposición habla sobre lo que encontró y de Joseph Joseph

¿Recuerda lo que sucedió en la asamblea del 8 de junio de 2024 de Liga Deportiva Alajuelense? Aquella tarde, 257 asociados votaron y 135 lo hicieron por la papeleta oficialista. Enrique Morúa ganó las elecciones como vicepresidente y eso significó que León Weinstok (secretario) y Marco Zúñiga (protesorero) seguían en la Junta Directiva. Además, con ellos llegaron Tara Key (primera vocal) y Ricardo Prada (tercer vocal).

Pero el movimiento de oposición Transparencia Rojinegra no se quedó con las manos vacías y ganó un puesto clave, al colocar a Luis Guillermo Salazar como fiscal financiero.

Su función es velar porque se cumpla con las leyes y los estatutos, y en su caso, vigilar todo lo respectivo a las finanzas. Al representar a los asociados, controla lo que hace la Junta Directiva.

Ocho meses después, Luis Guillermo Salazar concedió una entrevista a La Nación y habló sobre esta experiencia y lo que se encontró. Además, sin ningún rodeo dijo lo que piensa sobre Joseph Joseph como presidente del club.

- ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser el fiscal financiero de la Liga?

- Es muy bonito, muy diferente a lo que a veces uno piensa. La parte mía es la fiscalía financiera, entonces participo con voz en todas las sesiones de Junta Directiva. No tengo voto, pero más bien es de mucha responsabilidad. Me debo a la asamblea, debo de estar pendiente de muchas cosas. Los asociados siempre andan a veces con mala información, diciendo cosas que no son.

- ¿Cómo están las finanzas de Alajuelense?

- Yo me siento muy tranquilo en el sentido de que financieramente la Liga está muy sólida, muy bien, con ingresos muy sanos, con un presupuesto muy controlado y con contrataciones muy de acuerdo a los presupuestos de la Liga.

”Nada como mucha gente dice, ni cerca en cifras de las que se hablaron en días pasados. No andamos ni cerca de esas cifras en ninguno de los puestos.

”Es una etapa muy linda también, porque tuve un hermano que fue directivo mucho tiempo, y liguista, como dice la canción, desde la cuna. Mi primer campeonato lo celebré con 7 años, y espero que la 31 sea a mis 66 años, dicho sea de paso, ya siendo directivo. Muy emocionado, me falta todavía un buen tiempo, pero ojalá que pueda brindar todo lo que esté a mi alcance en beneficio de mi querida institución”.

- Todos son liguistas, pero usted también viene de la papeleta de la oposición de la Junta Directiva actual. Usted dice que todo está en regla y que no es cierto lo que se dice afuera. ¿Esperaba encontrar algo distinto?

- Yo asisto regularmente a la asamblea, voy, escucho, opino. No participo, nunca he participado en algún comentario, ni de criticar, ni de alabar; pero sí soy muy consciente de que el buen trabajo hay que alabarlo, independientemente.

”Los logros deportivos están por llegar. Tal como está este torneo, creamos un montón de situaciones de goles, pero no llegan. Llevamos seis partidos con el marco en cero. En los últimos nueve partidos nos han metido 3 goles, uno en el minuto 5, después de que ya había terminado el partido.

”Pero todos somos liguistas y tenemos que respetar. Yo no creo eso de los bandos. Siempre he sido de que apoyo al que está, al que está trabajando y al que está proponiendo también; pero con crítica sana se resuelven las cosas”.

Federico Calderón, Ricardo Prada, Óscar Alvarado, Joseph Joseph, Enrique Morúa y Marco Zúñiga forman parte de la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense. Luis Salazar fue electo fiscal financiero en junio pasado. (Prensa Alajuelense)

- Pero Alajuelense se rige en una democracia y claramente hay sectores que adversan a la directiva. ¿Usted qué piensa de eso?

- Me cuesta descifrar eso de los bandos. A mí me propusieron muy cerca de la elección. Yo, en realidad, lo digo claramente, no pertenezco a ningún bando. Ellos me ofrecieron muy gustosamente esto. Yo tengo varias otras funciones fuera de la directiva, entonces ahí fue donde me ofrecieron.

”En algunas ocasiones recuerdo cuando mi hermano estaba en la asamblea, yo siempre mandaba un mensaje: que vayan a la asamblea, resolvamos las cosas ahí y voten por quien sea. Mi hermano no es un candidato, pero voten por el que a ustedes mejor les parezca.

”Mi hermano era Fernando Salazar, que en paz descanse, falleció siendo directivo. Él estuvo en la época de don Rafael Solís, del 2004 hasta el 2006. Luego estuvo con don Raúl Pinto, fue muy exitoso, tuvo como 10 campeonatos. Y el día que me nombraron, la primera persona a la que recordé fue a mi hermano.

”Créame que, como le digo, las cosas se resuelven en la mesa, con ideas, con fundamentos. Y, como digo, yo a veces no puedo estar saliendo a desmentir a nadie ni a llevar la contraria; pero hay gente que tiene que informarse mejor de las cosas antes de estar criticando.

”Al primero que llamé cuando iba a ser candidato fue a don Joseph Joseph, para decirle que no nos lleváramos ambos una sorpresa. Lo llamé, hablamos, tranquilos, vamos para adelante. Todos vamos por la Liga, y ahí seguimos”.

- ¿Y usted cómo ve a Joseph Joseph como presidente?

- Viera que como tres veces antes de que asumiera la presidencia yo le había preguntado, y él me decía: “No quiero, no quiero, no me gusta”. Y me lo dijo personalmente, pero es un excelente presidente de Alajuelense.

”Yo más bien no sé cómo hace, la dedicación que le tiene al equipo, porque siempre está presente en todo, en el chat, con los directivos, con las diferentes actividades que hay. Siempre está presente y yo lo felicito. Ojalá que tengamos a don Joseph por muchos años más como presidente del club.

”La gente dice que es el dueño y que la plata, eso no es así. Y yo le decía a mi hermano siempre que cuando hay una Junta Directiva buena, a mí lo que más me preocupa es la votación, porque vienen los cambios y uno no sabe.

”Es como cuando hay un cambio de cuerpo técnico, no se sabe qué va a pasar. Igual pasa en la Junta Directiva. Ojalá que siempre Dios nos ilumine a los que damos el voto para que sigamos respaldando a quienes tratan o hacen lo mejor por la institución.

”A mí me parece excelente la labor que él está haciendo, por lo menos desde que estoy en la directiva, porque antes de eso, solo lo que uno conoce, lo que la prensa informa, lo que nos ha llegado o le informan a uno. Pero ya al estar cerca uno ve las cosas y yo estoy satisfecho con esta gestión”.

- Viene época electoral en la Liga a mitad de año y uno de los puestos en juego será la presidencia. Si él le dijera a usted que lo aconseje y que le diga qué hace, ¿le recomendaría que siga?

- En mi caso yo sigo, el puesto mío no es de los que se someterán a votación, porque los nombramientos son por dos años, pero todos estamos claros de que si en mayo no hay campeonato, para junio, esa elección es decisiva para cuerpo técnico, algunos jugadores, administración... Para todos y eso es muy preocupante.

”El torneo es fundamental para que él pueda seguir, es la verdad. Pero yo tengo mucha fe de que así va a ser. Este torneo ha sido un poquito más difícil que el anterior, pero yo creo que la planilla está mejor conformada.

”Entonces, aparte de que ya llevamos seis vallas en cero, tres con un gol en contra, eso, aunque no han llegado los goles, yo creo que ya el equipo está mejor preparado para una futura final. Ojalá la Unafut cambie la forma de jugar los torneos, por cierto.

”Pero sigue siendo fundamental la asamblea de junio. Yo quisiera que don Joseph pueda seguir. Pero bueno, es la asamblea la que decide, tenemos esa dicha en Alajuelense”.

La Junta Directiva de Alajuelense

Presidente: Joseph Joseph

Vicepresidente: Enrique Morúa

Vicepresidente segundo: Tomás Guardia

Tesorero: Rigoberto Carvajal

Protesorero: Marco Zúñiga

Secretario: León Weinstok

Prosecretario: Federico Calderón

Vocal 1: Tara Key

Vocal 2: Óscar Alvarado

Vocal 3: Ricardo Prada

Fiscales de Alajuelense

Fiscal: Juan Carlos Tristán

Fiscal Financiero: Luis Guillermo Salazar

