Figura internacional del fútbol de Costa Rica anuncia su apoyo a Álvaro Ramos

El candidato liberacionista Álvaro Ramos recibió el apoyo público de una figura del fútbol de Costa Rica que milita en Europa

Por Esteban Valverde

Una de las más destacadas futbolistas de Costa Rica, legionaria en el Olympique de Marsella y seleccionada nacional, Melissa Herrera, decidió anunciar públicamente su apoyo al candidato Álvaro Ramos para las actuales elecciones 2026.








