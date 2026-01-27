Figura internacional del fútbol de Costa Rica anuncia su apoyo a Álvaro Ramos

Una de las más destacadas futbolistas de Costa Rica, legionaria en el Olympique de Marsella y seleccionada nacional, Melissa Herrera, decidió anunciar públicamente su apoyo al candidato Álvaro Ramos para las actuales elecciones 2026.

Melissa Herrera recibió la distinción como jugadora del mes el pasado octubre, como integrante del Olympique de Marsella. Ahora anunció su apoyo para Álvaro Ramos en las elecciones. (La Nación/Fotografías: Olympique de Marsella)

Melissa, de 29 años, publicó en su red social Instagram una entrevista de Álvaro Ramos con Pilar Cisneros, cuando la ahora diputada oficialista dirigía Telenoticias.

Herrera acompañó el video de una reflexión suya. “Muchos dirán que es de Liberación y sí lastimosamente lo es”, inicia su texto la veloz delantera. “Pero si me preguntan por quién votaría aquí está mi respuesta”, añadió para revelar que el verdiblanco es el candidato de su preferencia.

Melissa también reposteó el video llamado Apaguemos este incendio juntos, de la productora audiovisual Melany Mora, en el que hace un llamado a votar en medio de críticas al actual Gobierno.

Hasta ahora, son pocas las figuras del ámbito deportivo que han revelado su preferencia política. Incluso, al entrenador Walter Centeno le hicieron explícitamente la pregunta y prefirió rememorar la campaña de 1990.