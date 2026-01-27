Figura internacional del fútbol de Costa Rica anuncia su apoyo a Álvaro Ramos

Una de las más destacadas futbolistas de Costa Rica, legionaria en el Olympique de Marsella y seleccionada nacional, Melissa Herrera, decidió anunciar públicamente su apoyo al candidato Álvaro Ramos para las actuales elecciones 2026.
Una de las más destacadas futbolistas de Costa Rica, legionaria en el Olympique de Marsella y seleccionada nacional, Melissa Herrera, decidió anunciar públicamente su apoyo al candidato Álvaro Ramos para las actuales elecciones 2026.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.