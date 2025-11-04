FIFA sanciona a una Federación y a siete futbolistas por falta gravísima

El Comité de Apelación de la FIFA sostuvo la decisión de mantener el castigo.

La Comisión de Apelación de la FIFA falló sobre los recursos de apelación que presentaron la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y siete jugadores: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano.

Ellos intentaban librarse o reducir la pena ante lo decidido por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, al ser declarados culpables de infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos.

LEA MÁS: Concacaf hace cambios en últimos partidos de la eliminatoria de Centroamérica y el Caribe (uno involucra a la Selección de Costa Rica)

De ellos, Imanol Machuca, de Vélez, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado son argentinos; Arrocha e Irazábal son españoles, Brandão Figueiredo es brasileño y Hevel es neerlandés.

Según publicó la FIFA en su página web este 3 de noviembre, tras analizar toda la documentación presentada y celebrar una audiencia, la Comisión de Apelación decidió desestimar los recursos de protesta y ratificar en su totalidad las sanciones impuestas.

De este modo, la Federación de Malasia deberá pagar a la FIFA una multa de 350.000 francos suizos, unos ¢217,3 millones.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera explica cuál es su intención con los hombres que llamó a la Selección de Costa Rica

Además, los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano deben cancelar una multa de 2.000 francos suizos (alrededor de ¢1,3 millones) cada uno.

Pero eso no es todo, porque a los jugadores se les dictó una inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol durante doce meses.

La FIFA señaló que tras notificar esta decisión a la Federación de Malasia y a los jugadores, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada.

LEA MÁS: Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones en Centroamérica y el Caribe (eliminatoria de locos en Concacaf)

Asimismo, tras esta notificación, las partes dispondrán de 21 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), si así lo desean.

Este escándalo se destapó a finales de setiembre, cuando la FIFA descubrió la falsificación de documentos por la que dictó sanciones y la Comisión de Apelación rechazó el intento de reducción de los castigos.

Según reporta el sitio Infobae, la FIFA comprobó el uso de documentación manipulada para representar a la Selección de Malasia en las eliminatorias para la Copa Asiática 2027, pues se detectaron certificados de nacimiento y ascendencia alterados. Y eso es una falta gravísima.