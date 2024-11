Fedefútbol tiene una urgencia mayor que nombrar al técnico de la Selección Nacional de Costa Rica

Seguir con Claudio Vivas como técnico de la Selección de Costa Rica o buscar otro entrenador es la pregunta que debe resolver el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol; sin embargo, hay una urgencia mayor según conocedores de nuestro fútbol.

El Ejecutivo se reúne este miércoles y se espera una decisión. Según Javier Delgado, gerente operativo del CAR de Alajuelense; Robert Garbanzo, exintegrante de la Comisión Técnica de la Fedefútbol y exgerente deportivo de Herediano; y Carlos Hernández, actual entrenador y exseleccionado nacional, consultados por La Nación, es más urgente nombrar al director de selecciones que al seleccionador nacional. Incluso, el primero debería ser clave en el nombramiento del segundo.

“Siempre ha sido importante tener un director de selecciones. Es la persona que debe direccionar todo, y no solo a nivel de selección mayor. ¿Hace cuánto no se clasifica a mundiales en selecciones menores?”, se cuestionó Javier Delgado.

Robert Garbanzo opinó que en la Federación debe haber una mejor estructura.

“No hay director de selecciones, tampoco un director de selecciones menores. La Sub-20 no está entrenando, solo la Sub-17. No nos damos cuenta de que vienen mundiales Sub-17 cada año. Creo que el equipo Sub-17 hizo fogueos acá y no ganó ni uno, y seguimos en lo mismo”, indicó Robert.

Garbanzo se preguntó si en este momento al decidir cambiar a Claudio Vivas, quién recomendaría al nuevo entrenador.

“¿Lo va a hacer el Comité Ejecutivo? Creo que no debería ser así. Eso hay que dejárselo a gente de fútbol, basándose en un criterio deportivo de alguien que sepa. Pero no hay un director de selecciones”.

Para Carlos “Zorro” Hernández, el Comité Ejecutivo tiene que ponerse serio, tomar decisiones y saber quién va a continuar con el proceso, además de nombrar a un director de selecciones. Sobre el futuro de Vivas, Hernández señaló que no debe seguir.

“Yo creo que a Vivas le ha quedado grande conformar esta Selección y no es el indicado”, resaltó el “Zorro”, quien de inmediato dio sus candidatos.

“A nivel nacional, Luis Marín conoce el proceso, ha trabajado bien con San Carlos y es un referente para estos muchachos. Además, Marín es exigente y dinámico con sus equipos. También está Jeaustin Campos, quien ha demostrado tener carácter y puede potenciar a los jóvenes. Si es un extranjero, habría que ver quién tiene una similitud con Gustavo Alfaro y pueda sacar lo mejor de los jugadores”, expresó Hernández.

Claudio Vivas está bajo la lupa y probable que no siga como técnico de la Selección de Costa Rica. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Robert Garbanzo no se refirió directamente a lo que pueda pasar con Claudio Vivas y destacó que no está tan empapado del trabajo del argentino como técnico.

“Mi pregunta es quién será. Si lo cambian, debe ser alguien que conozca bien el medio y crea en el recambio que se está haciendo, sin descartar a nadie, como algunos han dicho, descartando jugadores importantes que pueden aportar jerarquía al equipo”, señaló Robert.

Javier Delgado mencionó no estar dentro de la estructura de la Fedefútbol para saber qué pasa a lo interno y afirmó no tener argumentos sólidos.

“La evaluación que tiene que hacer el Comité Ejecutivo es el valor que tuvo como director deportivo y el valor que tuvo como entrenador. Los resultados están a la vista, pareciera que no lo avalan cuando estuvo como técnico. Se debe analizar desde que llegó hasta el momento: cuánto se ha avanzado o no. Esto de cambio de entrenadores es muy complicado, y lo primero que se debió analizar bien era si en su momento era lo más sensato ponerlo como técnico”, comentó Javier.

Luego del partido que la Sele empató 2-2 contra Panamá, los seleccionados pidieron la continuidad de Vivas. Para Delgado, se debe analizar la situación porque, para bien o para mal, siempre existen opiniones favorables y otras que no lo son.

“A la luz pública sale el apoyo, pero internamente se debe ver cuál ha sido el trasfondo que pudo afectar el proceso. No es que a los jugadores no haya que tomarlos en cuenta; la retroalimentación de los futbolistas es importante. Quienes han vivido el proceso deben tener elementos claros de los pasos a seguir”, aseguró Javier Delgado.

Robert Garbanzo expresó no compartir cuando se dice que se han desaprovechado dos años de trabajo.

“Gustavo Alfaro y Claudio Vivas hicieron lo que se tenía que hacer antes del Mundial 2022. En la Comisión Técnica lo recomendamos: hacer ese cambio generacional. Si lo hubieran hecho antes del Mundial, nos habríamos ganado seis o siete jugadores con una Copa del Mundo a cuestas”, dijo Robert, quien insistió en que, en este momento, en la Fedefútbol debería haber alguien analizando currículums, un director deportivo que no existe.

“Deberíamos tener un libro como país y ver quién es ese director de selecciones que acate lo que queremos. Nunca ha habido un rumbo. Viene un español, un argentino, estuvo Carlos Watson, y no formamos una guía que diga: ‘Vamos sobre esta ruta’. Debemos tener nuestra propia idiosincrasia y no adaptarlas de otros lados”, señaló Robert Garbanzo.