Expulsión y rostro ensangrentado: La brutal patada de hondureño a Sergio Ramos en la Liga MX (video)

Anthony Choco Lozano va por el balón ante Sergio Ramos, en el duelo entre Monterrey y Santos Laguna por la Liga Mexicana.

El hondureño Anthony Choco Lozano protagonizó una violenta jugada este sábado 27 de setiembre en la Liga MX, cuando pateó en el rostro al español Sergio Ramos y lo dejó con el rostro ensangrentado.

Todo ocurrió en el partido entre Santos y Monterrey, correspondiente a la fecha 11 de la fase regular. Los Rayados se impusieron en casa 1-0 y cuando el partido ya estaba en tiempo de reposición, el catracho y el europeo fueron a disputar una pelota.

Como el balón iba a cierta altura, Ramos entró de cabeza y Lozano tomó la errónea decisión de meter su pierna, con la mala suerte de que impactó en la cara de su rival.

El zaguero español cayó al suelo y el árbitro Luis Enrique Santander en primera instancia le mostró al Choco una tarjeta amarilla; sin embargo, al ver la cara de Ramos llena de sangre, cambió su decisión sin necesidad de acudir al VAR. Se produjo la curiosidad de que al sacar la tarjeta roja se le escapó de la mano y tuvo que ir a recogerla del suelo para expulsar al hondureño.

Ramos, quien tuvo que terminar con un vendaje, está quemando a sus 39 años los últimos cartuchos de su carrera con el equipo del norte de México, e incluso tuvo la oportunidad de disputar el pasado Mundial de Clubes.

Aunque obviamente fue sin intención, la jugada resultó muy aparatosa y ahora se vendrá un castigo para Lozano. El periodista hondureño Gustavo Roca hizo ver que esto podría precipitar su salida del club lagunero, donde llegó en el 2024 pero este torneo todavía no anota pese a ser delantero.

