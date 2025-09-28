Puro Deporte

¿Coincidencia? Director del documental sobre tragedia del Chapecoense murió al estrellarse su avión privado

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz falleció junto a otras tres personas cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló en Brasil

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Fanny Tayver Marín
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz contó la historia de lo ocurrido con el Chapecoense, sin imaginar que años después moriría en un accidente aéreo.
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz contó la historia de lo ocurrido con el Chapecoense, sin imaginar que años después moriría en un accidente aéreo. (El Tiempo / Colombia/El Tiempo / Colombia)







