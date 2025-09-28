¿Coincidencia? Director del documental sobre tragedia del Chapecoense murió al estrellarse su avión privado

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz contó la historia de lo ocurrido con el Chapecoense, sin imaginar que años después moriría en un accidente aéreo.

El cineasta brasileño Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, reconocido internacionalmente por su documental sobre la tragedia del club de fútbol Chapecoense, murió en un accidente aéreo ocurrido la noche del martes 23 de setiembre en la región del Pantanal, Brasil.

La aeronave privada en la que viajaba el director cayó en una zona rural de difícil acceso, a unos 140 kilómetros de Campo Grande.

De acuerdo con la Policía Civil y el Cuerpo de Bomberos de Brasil, en el siniestro también fallecieron el arquitecto chino Kongjian Yu, creador del concepto de “ciudades esponja”; el piloto y dueño de la avioneta, Marcelo Pereira de Barros; y el cineasta Rubens Crispim Jr.

La aeronave fue hallada en llamas en la zona conocida como Fazenda Barra Mansa.

Medios locales indicaron que Ferraz y Kongjian Yu se encontraban en la región trabajando en un documental sobre proyectos urbanos sostenibles.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

¿Quién era Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz?

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz había ganado notoriedad internacional con su serie documental de cuatro capítulos, ‘Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia’, estrenada en 2022 por WBD/HBO y que fue nominada a los premios Emmy.

El documental se centraba en la investigación de las fallas en el sistema de aviación y las responsabilidades políticas que rodearon la tragedia aérea del Chapecoense.

Además de este trabajo, Ferraz colaboró en la película ‘Ganar o ganar’, sobre el club árabe Al-Nassr FC, y dirigió otros documentales como ‘Miller & Fried: los orígenes del país del fútbol’, en coproducción con Globo Filmes; ‘Tesoros de Tapajós’, rodado en la selva amazónica; ‘Paisaje de Hormigón’, sobre el arquitecto Álvaro Siza; y ‘Algo en el Espacio’, centrado en artistas contemporáneos brasileños.

La tragedia del Chapecoense

El club de fútbol brasileño Chapecoense fue el protagonista de una de las mayores tragedias en la historia del deporte mundial en noviembre de 2016.

Chapecoense se dirigía a Medellín, Colombia, para disputar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional, cuando la aeronave que transportaba al equipo, el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia, se estrelló en el Cerro Gordo de Antioquia.

El accidente dejó un saldo de 71 personas fallecidas y solo seis sobrevivientes. La investigación oficial, de la que Ferraz se ocupó en su documental, señaló como causa principal la falta de combustible del avión, así como fallos en el plan de vuelo y en la gestión de la emergencia por parte de la tripulación.

La mayor parte de la plantilla y cuerpo técnico del Chapecoense pereció en el impacto. Los sobrevivientes del equipo fueron los jugadores Alan Ruschel, Hélio Zampier Neto y Jakson Follmann (quien sufrió la amputación parcial de una pierna).

También sobrevivieron la azafata Ximena Suárez, el técnico de vuelo Erwin Tumiri, y el periodista Rafael Henzel (quien falleció en 2019 de un infarto).

En un gesto de solidaridad, el club rival, Atlético Nacional, pidió a la Conmebol que se le otorgara el título de la Copa Sudamericana al equipo brasileño, lo cual fue concedido.

Chapecoense se vio obligado a reconstruir su plantilla y el club, adoptando en su escudo dos estrellas: una blanca por el título de la Sudamericana y otra dentro de la letra ‘F’ en homenaje a los 19 futbolistas que murieron.