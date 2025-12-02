Estos son los días y horas de la última fecha del campeonato: así se decidirá si Herediano clasifica

El suspenso de cómo se jugará la última fecha del Torneo Apertura 2025 finalmente quedó despejado, luego de que Unafut ratificara los horarios de los cinco partidos.

Por reglamento, los juegos decisivos deben disputarse en el mismo momento. Sin embargo, ya hay algunas dudas que se aclararon de previo; por ejemplo, quiénes ocuparán los primeros dos lugares.

Alajuelense amarró el liderato general con su victoria 0-2 en Cartago. Con esto, se garantiza la enorme ventaja de estar sembrado en una gran final nacional, en caso de que sea necesario.

Por su parte, Saprissa venció 3-1 a Liberia y le puso candado al segundo lugar, que le da derecho a cerrar en casa su semifinal.

Cartaginés también tiene su boleto, solo que no está claro si como tercero o cuarto. Mientras tanto, Liberia, Pérez Zeledón y Herediano disputan la cuarta casilla.

Según acordó Unafut, estos son los horarios de los partidos de la fecha 18:

Viernes 5 de diciembre: Sporting-Saprissa, 7 p. m.

Sábado 6 de diciembre: Puntarenas-Guadalupe, 5 p. m., San Carlos-Alajuelense, 8 p. m.

Domingo 7 de diciembre: Cartaginés-Liberia, Pérez Zeledón-Herediano, ambos a las 4 p. m.

Las semifinales se jugarán 10 y 14 de diciembre y la final de segunda fase 17 y 20 de diciembre.

En caso de ser necesario (si otro equipo diferente de Alajuelense gana la segunda ronda), la gran final sería 23 y 27 de diciembre.