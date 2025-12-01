Puro Deporte

Así están las semifinales del Apertura 2025: Alajuelense vs. Liberia y Saprissa vs. Cartaginés

Los manudos cierran todo en casa y hasta pueden jugar una gran final, en caso de no avanzar en semifinales

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

La fiesta grande del fútbol de Costa Rica está por comenzar: las semifinales y la lucha por conquistar el título.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseSaprissaHeredianoApertura 2025
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.