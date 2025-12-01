Así están las semifinales del Apertura 2025: Alajuelense vs. Liberia y Saprissa vs. Cartaginés

La fiesta grande del fútbol de Costa Rica está por comenzar: las semifinales y la lucha por conquistar el título.

El próximo fin de semana culmina la primera fase del Apertura 2025 con la disputa de la última fecha y, de inmediato, entre el 10 y el 14 de diciembre, arrancan las semifinales.

Los clasificados son Alajuelense, Saprissa y Cartaginés; el cuarto equipo se conocerá en el cierre de la primera ronda. Liberia, Pérez Zeledón y Herediano se disputan el último boleto.

Si las semifinales fueran hoy, se jugarían de la siguiente forma: Alajuelense, que es primero, iría contra Liberia, cuarto en la clasificación, y Saprissa se mediría a Cartaginés, tercero en la tabla de posiciones.

Pero los rivales pueden cambiar, sobre todo para la Liga. Liberia tiene 26 puntos y necesita uno más para quedarse con la clasificación, porque con 27 será inalcanzable para Pérez Zeledón y Herediano, que a lo máximo que pueden aspirar es a 26 unidades.

Si en el duelo que los generaleños enfrentarán como locales a Herediano hay un vencedor y Liberia pierde, el ganador —ya sea Pérez o Herediano— se medirá a los manudos. Saprissa siempre se enfrentará a los brumosos.

La única forma de que los morados enfrenten a otro rival en las semifinales es que Liberia derrote a Cartaginés y llegue a 29 puntos, por lo que los de la Vieja Metrópoli se quedarían en 27 y bajarían al cuarto lugar; en esta posición se medirían a la Liga en la segunda fase.

Para que los pamperos sean terceros, deben doblegar a Cartaginés en el Fello Meza, tarea que parece muy complicada porque de ocho juegos en su campo, los brumosos solo perdieron un partido: el del domingo anterior contra Alajuelense. En su cancha, los brumosos tienen cuatro victorias, tres empates y una derrota.

De la mano de José Saturnino Cardozo, Liberia es el único equipo con opción de clasificar que no depende de otros resultados. Los liberianos solo necesitan un punto para avanzar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Dependemos de nosotros, no dependemos de nadie más. El fútbol no deja de ser un juego donde cada uno tiene responsabilidades, y vamos a buscar eso: dependemos de nosotros y ¿qué más podemos pedir? No estamos para pedir favores; dependemos de nosotros. Vamos a recuperar a los jugadores y diseñar lo que va a ser el próximo compromiso", dijo José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia.

Lo que es fijo para las semifinales es que manudos y morados son inamovibles: los rojinegros amarraron el primer puesto y los tibaseños el segundo.

Alajuelense no solo cerrará todo en casa, sino que al ganar la primera fase quedó sembrado para una gran final, en caso de no dejarse la segunda ronda.

Saprissa también cierra como local su semifinal, ya sea contra Cartaginés o Liberia. En caso de avanzar, puede cerrar en casa la final de la segunda fase, siempre y cuando Alajuelense quede fuera en semifinales. Caso contrario, si morados y manudos continúan la ruta al título, la final de la segunda fase se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La final se jugará entre el 17 y el 20 de diciembre, y la gran final, en caso de ser necesaria, sería entre el 23 y el 27 de diciembre. Es decir, por segundo año consecutivo el Campeonato Nacional podría terminar después de la Navidad, cuando lo habitual es que para ese momento ya todo esté definido.