Saprissa vs. Liberia: Herediano cruza los dedos por un favor de los morados

Igual, no ha variado mucho. Es un partido que no es bueno y donde Saprissa en 35 minutos de juego no ha hecho un disparo directo, aunque Mariano Torres lo intentó con dos remates fuera del área. Los morados se miden a un rival aplicado y que busca un descuido para tratar de hacer daño.

Juego cerrado Copiado!

Como se esperaba, el juego de Saprissa contra Liberia es cerrado, de marca, cuidar las líneas y evitar dejar espacios. Esto no quita que los visitantes no hayan tenido la opción de ir al frente, como sucedió al minuto 8, el defensa Christian Reyes cabeceó una pelota dentro del área y obligó a Esteban Alvarado, a emplearse a fondo. Liberia deja claro en 20 minutos de juego, que va a luchar por lo que le sirve, el empate y si puede, por algo más.

Pitazo y se movió el balón Copiado!

Keylor Herrera, árbitro del encuentro, sonó el silbato y comenzó el juego en el Estadio Ricardo Saprissa. Como suele suceder, los morados en su campo, tratan de tomar la iniciativa, de presionar y buscar el marco contrario. Sin embargo, Liberia apunta a llevarse aunque sea el empate. Herediano está pendiente del compromiso y necesita el triunfo de Saprissa, para seguir optando a la clasificación. Liberia tiene 26 puntos y los florenses 23, por lo que la victoria de los morados, los deja con vida, para buscar el boleto en la última fecha.

Así sale Saprissa Copiado!

Saprissa definió la formación para enfrentar a Liberia, en partido que inicia a las 4 p.m. A los morados les basta con el empate para sellar el segundo lugar, porque tras el triunfo de la Liga contra Cartaginés, ya no pueden optar por el primer puesto. Saprissa sale a la cancha con: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Gerald Taylor, Óscar Duarte, Kenay Myrie, Joseph Mora, Mariano Torres, Fidel Escobar, Gustavo Herrera, Warren Madrigal y Ariel Rodríguez.

Juego complicado Copiado!

El Deportivo Saprissa buscará saborear la victoria en su estadio, luego de empatar en el compromiso anterior contra Herediano. Lograr el objetivo no es sencillo, porque al rival le urge puntuar, salir con vida del Estadio Ricardo Saprissa.

Dónde ver el partido Copiado!

Los morados enfrentan a Liberia a las 4 p. m., partido donde los dirigidos por Vladimir Quesada harán lo posible para dejarse los tres puntos, mientras que los pamperos saldrán a la cancha con la intención de, al menos, conseguir el empate. Usted puede ver el encuentro por las transmisiones de Canal 7 y FUTV.

Un punto Copiado!

Liberia, que tiene 26 puntos, necesita una unidad más para sellar el pase a las semifinales; con 27 se vuelve inalcanzable para Pérez Zeledón y Herediano, que tienen 23 y se ubican en la quinta y sexta casilla. A generaleños y florenses les resta un partido: se enfrentan entre sí, por lo que, en caso de que alguno gane, puede aspirar a 26 puntos y Liberia, con uno más, se mete en la fiesta grande de la segunda fase del campeonato.

Con todo Copiado!

“Tenemos un partido bastante importante, nos jugamos la clasificación, estamos solamente a un punto de lograr el objetivo que nos propusimos desde la pretemporada. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos a ir a luchar para sacar ese punto que nos falta o los tres puntos”, expresó Adrián Chévez, defensa de Liberia.

Bajas Copiado!

Saprissa tiene 30 puntos y, sin importar lo sucedido en el duelo de Cartaginés frente a Alajuelense, debe seguir aspirando a lo más alto, aunque ya no le alcanza para ser líder, porque con el triunfo de los manudos 0-2, los rojinegros sellaron el primer lugar. Los pamperos no podrán contar con Ricardo Peña, quien se encuentra lesionado, mientras que los morados no tendrán a Orlando Sinclair, quien acumuló cinco tarjetas amarillas. Liberia tendrá el regreso de Adrián Chévez y Fernando Lesme, quien no estuvo en el choque anterior ante Guadalupe por acumulación de amarillas.

Con amarillas Copiado!

Los morados cuentan con tres jugadores en capilla ardiente y muy cerca de ser sancionados por acumulación de amarillas. Se trata de Kendall Waston, Mariano Torres y Ariel Rodríguez, quienes tienen contabilizadas cuatro amarillas, por lo que, si ven una más, se perderán el siguiente cotejo que tengan los tibaseños. Perderse la última fecha, de visita ante Sporting, no es una idea descabellada, porque, si esto sucede —que Waston, Torres y Rodríguez sean amonestados—, llegarán limpios a las semifinales.

El balance Copiado!

El juego entre morados y liberianos pinta para ser cerrado, disputado; al menos eso indican las estadísticas, porque en las últimas tres visitas al Ricardo Saprissa, Liberia se llevó el empate, dos veces con marcador 2-2 y una con resultado 1-1. Jugando de visita, Liberia ha disputado siete juegos y obtuvo tres derrotas, dos triunfos y dos empates. Por su parte, Saprissa, como local, ha jugado ocho partidos, con seis triunfos, un empate y una derrota.

Los uniformes Copiado!

Saprissa saldrá a la cancha con camiseta y pantaloneta oscuras con detalles en negro, y medias negras. El guardameta usará camiseta, pantaloneta y medias naranjas con bordes morados. Liberia jugará con camiseta, pantaloneta y medias blancas. El arquero lucirá camiseta, pantaloneta y medias azules.

El árbitro Copiado!

El árbitro del partido será Keylor Herrera, quien será asistido por Emmanuel Alvarado y Marvin Meza. El secretario arbitral será Jonathan Leitón. Brayan Cruz será el encargado del VAR y David Gómez será el árbitro AVAR.

Keylor Herrera tiene la responsabilidad de dirigir el partido del Deportivo Saprissa contra Liberia.

Lo que falta Copiado!

Tras enfrentar a Liberia, a Saprissa le resta jugar de visita contra Sporting, partido que será el domingo 7 de diciembre a las 3 p. m., y luego encarará las semifinales. Ese mismo día y a la misma hora, Liberia jugará de visita contra Cartaginés.

