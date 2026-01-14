Puro Deporte

Esto fue lo primero que hizo y dijo Ángel Zaldívar al llegar a Alajuelense

El delantero mexicano Ángel Zaldívar llegó a Costa Rica y ya empezó trabajos con Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Ángel Zaldívar ya se encuentra en Costa Rica y de inmediato se integró a Liga Deportiva Alajuelense.
Ángel Zaldívar ya se encuentra en Costa Rica y de inmediato se integró a Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÁngel ZaldívarMovimientos de AlajuelenseClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.