Esto fue lo primero que hizo y dijo Ángel Zaldívar al llegar a Alajuelense

Ángel Zaldívar ya se encuentra en Costa Rica y de inmediato se integró a Liga Deportiva Alajuelense.

Ángel Zaldívar primero viajó de Estados Unidos a México y luego aterrizó en Costa Rica. Pasada la medianoche, el delantero mexicano salió del Aeropuerto Juan Santamaría y lo primero que hizo fue ponerse una jacket rojinegra de Liga Deportiva Alajuelense.

Entre cámaras, micrófonos y algunos curiosos que se acercaron para pedirle una foto al nuevo futbolista de la Liga, el atacante con historial en Chivas, Coras, Monterrey, Puebla, Atlético San Luis y Juárez brindó sus primeras declaraciones como integrante del campeón nacional.

Después de 15 años de carrera en México y a pesar de que había clubes de la Liga MX y de la Liga Expansión interesados en él, Ángel Zaldívar emprende su primera experiencia fuera de su país.

“Muy contento de estar por acá, la verdad que ilusionado por la forma en que me recibió toda la afición, todos los mensajes de apoyo en las redes sociales. La verdad que estoy muy ilusionado y emocionado de estar acá”, mencionó Ángel Zaldívar (de 31 años) en una transmisión en vivo desde la terminal aérea que realizó Columbia a esa hora en su cuenta de Facebook.

El futbolista expresó que aunque su último partido oficial fue hace un tiempo, se ha mantenido entrenando a tope para estar a disposición del cuerpo técnico lo antes posible. Este jueves, él verá el partido entre la Liga y Liberia en el Morera Soto, esperando estar habilitado pronto.

Manifestó que el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, tuvo mucho que ver en que hoy él sea parte de la Liga, pues fue quien se encargó de la operación.

Ángel Zaldívar admitió que las conversaciones con Vela, a quien conoció cuando fueron parte de Rayados de Monterrey, se convirtieron en el detonante para animarse a cruzar fronteras.

“La charla con Carlos Vela, los acercamientos, el proyecto y cómo fue la cercanía fue lo que me atrajo para tomar esta decisión”, explicó.

Ángel Zaldívar mostró en su Instagram una pincelada de su primer día con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Ángel Zaldívar/Instagram Ángel Zaldívar)

Según el mexicano, salir de su país después de 15 años en la élite de la Liga MX no fue una decisión tomada a la ligera, pero aseguró que el proyecto de Alajuelense lo sedujo.

¿Qué lo convenció? “El proyecto, es el equipo campeón, viene de conseguir cosas importantes y eso quería en mi carrera: un equipo que peleara cosas importantes y creo que este equipo lo tiene”, respondió Ángel Zaldívar.

Además, jugar la Copa de Campeones de Concacaf también se convierte en un atractivo, porque la vitrina internacional siempre resulta importante.

El “Chelo” o el “Ingeniero del gol”, como le dicen en el fútbol mexicano, sabe que no llega a un equipo con el puesto asegurado.

“Me queda claro que la competencia va a ser buena. Estoy acostumbrado a competir en todos los equipos que he estado y entonces yo vengo con toda la humildad y el trabajo de aportar mi granito de arena”, citó.

Su llegada refuerza la delantera, pero también aporta experiencia, al tratarse de un hombre que sabe lo que es ganar la Liga MX y la Concachampions.

Alajuelense viene de romper una sequía en el campeonato nacional, pero la alta exigencia se mantiene.

Tras sus recientes títulos como monarca del balompié costarricense y tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, el liguismo aspira a más.

Y Zaldívar lo sabe, porque así ya se lo dijeron el propio Carlos Vela y también su compatriota Ronaldo Cisneros.

Después de que jugaron juntos en Chivas, años después, estos dos delanteros mexicanos vuelven a ser compañeros, ahora en Alajuelense.

“Soy una persona muy competitiva, siempre me ha gustado ganar, competir, el trabajo, la constancia, el esfuerzo, eso es lo que me ha llevado a ser constante, a llevar tantos años en Primera División.

”Y eso es lo que pueden esperar de mí, el compromiso, la constancia, el esfuerzo y la humildad de trabajar día con día para conseguir los objetivos”, expresó Zaldívar, luego de que le consultaron cómo se describiría.

Finalmente, el delantero dirigió unas palabras a la afición de Alajuelense, agradeciendo por tantos mensajes que le han enviado y asegura entrega total desde su primera práctica.

“Muchas gracias por el recibimiento, vengo a pelear cosas importantes, a trabajar con humildad, esfuerzo y que tengan claro que voy a dejarlo todo por este club”, apuntó.

Ángel Zaldívar se convirtió en el segundo refuerzo de Alajuelense en este mercado, luego de la llegada de Kenneth Vargas.

Los manudos siguen trabajando en otra contratación para reforzar su mediocampo. Una de las opciones es Jorge Álvarez, quien ya le comunicó a Olimpia que él quiere jugar con la Liga.

Sin embargo, el contrato del futbolista con el cuadro catracho rige hasta diciembre. Los rojinegros se mantienen firmes en su posición de que no van a pagar $500.000 (se habla de que incluso los catrachos podrían estar pidiendo $700.000); mientras que Olimpia tampoco tiene intenciones de ceder, pues no quiere que uno de sus mejores hombres se vaya a un club que ve como rival directo en el plano internacional.

El periodo de inscripciones en el Torneo de Clausura 2026 finalizará el 3 de febrero, a las 11:59 p. m., según está contemplado en las normas de competición de la temporada 2025-2026.

