¿Se quedó sin entradas para el juego Alajuelense vs. Liberia? ‘La Nación’ lo puede llevar al Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense se estrenará en el campeonato nacional a estadio lleno.

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia se estrenarán en el Torneo de Clausura 2026 este jueves 15 de enero con el Estadio Alejandro Morera Soto a reventar.

El campeón nacional anunció que vendió el 100% de los boletos que puso a disposición del público (alrededor de 8.500 entradas) para este encuentro.

Recuerde que los asociados y socios comerciales tienen sus butacas aseguradas al menos por todo el semestre —o por un año—, en un reducto que cuenta con una capacidad permitida para 17.000 personas.

¿Quería ir a la Catedral y se quedó sin entrada? Si es así, esta información le interesa. Participe y cruce los dedos para que sea uno de los favorecidos y esté presente en este juego atractivo con el que cerrará la jornada inaugural del campeonato.

La Nación rifará diez entradas dobles para el partido entre la Liga de Óscar “Macho” Ramírez y el cuadro liberiano de José Saturnino Cardozo.

¿Qué tiene que hacer? Preste atención a las instrucciones, porque participar es fácil, rápido, seguro y totalmente gratis.

El primer paso es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Luego debe completar las instrucciones que encontrará en este formulario.

Liga Deportiva Alajuelense vendió todas las entradas para el partido de este 15 de enero contra el Municipal Liberia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

No se demorará más de un minuto y podría ser que este sorteo de La Nación se convierta en su gran oportunidad para ir al estadio.

La rifa se efectuará este jueves 15 de enero a las 2 p. m., con la intención de que las personas ganadoras de las entradas tengan tiempo para alistarse e ir al estadio.

Tome en cuenta que habrá diez ganadores y cada uno recibirá dos entradas digitales.

Quienes resulten favorecidos se anunciarán a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

Desde la semana pasada, Alajuelense anunció que para el inicio de este nuevo torneo, el club quiere un reencuentro especial con su afición.

Habrá un recibimiento para el equipo. Además, los trofeos del campeonato nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf se exhibirán en las diferentes graderías para que todos los aficionados puedan apreciarlos.

Antes del inicio del partido, se izará la bandera de Alajuelense por parte de un niño de liga menor y una leyenda del club.

Después de eso, el plato fuerte de la noche será ese juego entre la Liga y Liberia.

