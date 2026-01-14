Actualidad rojinegra

¿Se quedó sin entradas para el juego Alajuelense vs. Liberia? ‘La Nación’ lo puede llevar al Morera Soto

Seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense es el primer paso para participar en la rifa de entradas para el partido entre la Liga y Liberia

Por Fanny Tayver Marín
Partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado por Liga Deportiva Alajuelense el Deportivo Saprissa
Liga Deportiva Alajuelense se estrenará en el campeonato nacional a estadio lleno. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

