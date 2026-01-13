Ángel Zaldívar no esperó ni un minuto para reaccionar a su fichaje con Alajuelense (y hasta Jafet Soto dijo algo)

Ángel Zaldívar publicó una fotografía en la que deja ver que emprende su viaje a Costa Rica para unirse a Liga Deportiva Alajuelense.

Apenas Liga Deportiva Alajuelense anunció al atacante mexicano Ángel Zaldívar como su nueva adquisición, el futbolista tuvo una reacción inmediata en sus redes sociales.

El delantero puso como foto de perfil en su cuenta de Instagram una imagen suya con el uniforme de franjas rojas y negras de la Liga.

Además, publicó un video en el que recopila diversos posteos que encontró, relacionados a lo que se iba diciendo a nivel mediático sobre su acercamiento con Alajuelense, el avance en la negociación y el momento en el que todo fue un hecho.

En ese mismo corto, aparece él mismo diciendo: “Hola manudos, muchas gracias por sus mensajes, nos vemos pronto por allá. Pura vida”.

No fue todo, porque el video también lo acompañó con estas palabras: “Muy contento de esta nueva aventura. Gracias por todos los mensajes de bienvenida, nos vemos muy pronto en la cancha”.

La Liga ahora cuenta con un jugador muy activo en redes sociales, porque entre el fútbol y su profesión como ingeniero, descubrió en las redes sociales una manera de estar en contacto directo con la afición.

El delantero mexicano Ángel Zaldívar es el nuevo jugador de Alajuelense ( Foto: prensa LDA./Foto: prensa LDA.)

Ángel Zaldívar se volvió un vloguero, como se llama la persona que crea y publica videos en línea, compartiendo conocimientos o experiencias con una audiencia. Así que tanto en Instagram, como en TikTok, puede encontrar el “Vlog del Inge”.

Cuando Alajuelense anunció a Ángel Zaldívar como su segundo refuerzo en este mercado, uno de los primeros en reaccionar fue su compatriota Ronaldo Cisneros: “Bienvenido Chelo”.

Ellos jugaron juntos en Chivas y ahora el fútbol y el destino los vuelve a reencontrar en la Liga.

Además, Erick “Cubo” Torres, quien ahora forma parte de Liberia también le dejó un mensaje: “Felicidades hermano. Nos vemos pronto mi Zaldívar”.

El atacante Ángel Zaldívar tiene 31 años y firmó por año y medio con la Liga. Su último club fue Juárez, en la Liga MX, donde no tuvo mucha participación en el último torneo.

Con Juárez disputó 69 partidos, sumó 12 goles y dos asistencias. Ahora, el futbolista mexicano vivirá su primera experiencia como legionario.

En una conversación con Yashin Quesada, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, dijo que conoce muy bien a Ángel Zaldívar y aseguró que el refuerzo de Alajuelense es un futbolista, con muy buena reputación y que hasta es influencer.

“Lo conozco muy bien, de muchos años, en el fútbol mexicano. No personalmente, pero sí lo seguí. Es un muy buen jugador y es un gran profesional.

”No creo que sea un jugador barato, es un jugador caro y convencerlo de que venga acá no fue fácil, me imagino. Hay que aceptarlo, hay que decir las cosas como son y es un buen jugador, es un gran profesional”, expresó Jafet Soto.

