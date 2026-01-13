Puro Deporte

Ángel Zaldívar no esperó ni un minuto para reaccionar a su fichaje con Alajuelense (y hasta Jafet Soto dijo algo)

Esta fue la reacción de Ángel Zaldívar luego de firmar su contrato como futbolista de Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Ángel Zaldívar publicó una fotografía en la que deja ver que emprende su viaje a Costa Rica para unirse a Liga Deportiva Alajuelense.
Ángel Zaldívar publicó una fotografía en la que deja ver que emprende su viaje a Costa Rica para unirse a Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Ángel Zaldívar/Instagram Ángel Zaldívar)







