¿Quién es Ángel Zaldívar? El ‘Ingeniero del gol’ que Alajuelense encontró en México

Ángel Zaldívar viene de jugar en la Liga MX con Juárez. El atacante se formó en Chivas.

Liga Deportiva Alajuelense está a las puertas de concretar el fichaje de un futbolista que es del agrado del gerente deportivo Carlos Vela y que también tiene el visto bueno del técnico Óscar Ramírez para reforzar la zona ofensiva del campeón nacional.

Se trata del delantero mexicano Ángel Zaldívar, de 31 años, quien en cualquier momento puede ser anunciado de manera oficial por la Liga.

Todo hace indicar que el futbolista no tendrá inconvenientes en superar las pruebas médicas que dicta el protocolo de contratación.

Ángel Zaldívar representa no solo una apuesta por la experiencia internacional, sino también el reencuentro de una dupla con sabor a Chivas, pues tiempo atrás, jugó en ese club con su compatriota Ronaldo Cisneros. A ellos, el destino los volverá a reencontrar, en Alajuelense.

En información conjunta entre César Luis Merlo y Kevin Jiménez, el acuerdo entre el atacante y la institución eriza es definitivo.

A falta de superar las pruebas médicas de rigor, el “Chelo” firmará un contrato por los próximos dos años con opción a uno adicional, siempre y cuando ambas partes así lo convengan al término del vínculo inicial.

Ángel Zaldívar dejó muy grata impresión en Juárez. Ahora intentará hacer lo mismo en su primera experiencia como legionario. (GUILLERMO ARIAS/AFP)

Un adiós con honores en la frontera

La llegada de Ángel Zaldívar a Costa Rica se gesta tras su salida de los Bravos de Juárez, equipo con el que terminó su relación laboral en diciembre, tras no entrar en los planes del técnico Pedro Caixinha para el Clausura 2026.

La razón de fondo es que Juárez está próximo a fichar a un delantero que se encontraba jugando en Argentina.

Pero lo más llamativo es la manera en la que Juárez se despidió de Ángel Zaldívar, superando por mucho el tradicional y frío “gracias” con el que los clubes suelen comunicar la salida de un jugador.

El club juarense emitió un comunicado oficial el pasado 17 de diciembre resaltando su aporte histórico, al señalar que Zaldívar fue pieza clave en el equipo que logró calificar a la primera liguilla del club, alcanzando un octavo lugar general sin precedentes para ellos en la Liga MX.

Con la camiseta de Juárez, Ángel Zaldívar registró 69 partidos oficiales y 12 anotaciones, siendo recordado no solo por sus goles, sino por su profesionalismo y cercanía con la comunidad.

En redes sociales, el club lo despidió con emotividad, calificándolo como un ejemplo de disciplina y recordándole que “el Ingeniero del gol siempre será bienvenido en su casa”.

El hombre por el que apuesta Alajuelense se formó en una de las canteras más prolíficas de México: el Club Deportivo Guadalajara.

Fue con las Chivas donde el delantero vivió su etapa más gloriosa, siendo parte del ciclo más exitoso del club en la última década. Sus números en el Rebaño Sagrado son prueba de su consistencia: 221 partidos, 41 goles y 14 asistencias.

Su trayectoria no se limita a Guadalajara, donde ganó el título de la Liga MX en 2017 y la Concachampions (2018).

Zaldívar es un trotamundos del fútbol mexicano que ha pasado por instituciones de peso como Monterrey, donde también fue campeón de la Liga de Campeones de Concacaf (2019).

Además, el atacante jugó con Puebla, Atlético de San Luis y tuvo un breve paso por Coras FC.

Su club más reciente fue Juárez y ahora jugará por primera vez fuera de su país, en Costa Rica, con Alajuelense, algo que cadenas como TUDN y Azteca Deportes ya dan como un hecho la llegada del hombre que también ha sido parte de la Selección Mexicana de Fútbol.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado actual del delantero ronda los 900.000 euros.

Un Ingeniero en el área

Lo que hace a Ángel Zaldívar un refuerzo atípico no es solo su olfato goleador, sino su formación fuera de las canchas. En el año 2018, mientras ya destacaba como figura pública, el futbolista obtuvo su título como Ingeniero Industrial por la Universidad del Valle de Atemajac.

Esta preparación académica le ha valido el apodo de “El Ingeniero”, y se traduce en el campo como un jugador inteligente, disciplinado tácticamente y con una gran capacidad de lectura de juego. Además, en Chivas se caracterizaba por ser un penalero.

El reto en Liga Deportiva Alajuelense

Para Alajuelense, la incorporación del “Ingeniero” presenta la posibilidad de alinear a dos delanteros mexicanos que se conocen a la perfección: Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Carlos Vela dijo en Teletica Radio que Alajuelense trata de hacer ajustes con mucha responsabilidad, en el sentido de que “estamos tratando de ser muy certeros con la necesidad que tiene el equipo”.

Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar jugaron juntos en Chivas. (Captura de pantalla X/Captura de pantalla X)

El gerente deportivo recalcó que la Liga no tendrá tantas incorporaciones, “pero sí estamos tratando de que sean de mucha calidad y que tengan un impacto certero a corto plazo”.

“Estamos buscando reforzar en posiciones estratégicas. Hemos hecho un análisis del equipo, la intención y el compromiso siempre es tener una mejor versión que el semestre anterior”, citó Carlos Vela.

El inminente fichaje de Ángel Zaldivar abre un abanico de variantes para Óscar Ramírez y su cuerpo técnico, al contar también con figuras como Kenneth Vargas, Anthony Hernández, Joel Campbell y Tristán Demetrius.

En redes sociales, la percepción es que la afición manuda espera que “Chelo” responda en partidos de alta presión como ya lo hizo Ronaldo Cisneros.

Viene de escenarios exigentes de la Liga MX y el “Ingeniero” está dispuesto a diseñar con precisión su nueva etapa en la Catedral, con Alajuelense.

