¿Jorge Álvarez pasará de Olimpia a Alajuelense? Entre rumores y verdades, esto es lo que se sabe

Jorge Álvarez le quitó el balón a Creichel Pérez, mientras que Michaell Chirinos observa la acción, en un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia.

En Liga Deportiva Alajuelense guardan hermetismo sobre el nombre de los jugadores que tienen en la mira para definir a los dos refuerzos extranjeros que quieren contratar. Ni siquiera mencionan posiciones, aunque es un hecho que el campeón nacional anda en busca de un delantero y que también quiere un 10.

Desde Honduras, salta a la luz el nombre del mediocampista Jorge Álvarez, quien acaba de coronarse campeón con Olimpia en su país.

El periodista catracho Álvaro de La Rocha escribió en sus redes sociales que tenía como exclusiva que “Liga Deportiva Alajuelense inició gestiones para abordar el fichaje de Jorge Álvarez”.

Incluso, indicó que el tricampeón de Centroamérica “ya tuvo comunicación directa y le ha hecho llegar a Olimpia de manera oficial su intención de ficharlo”.

Pero Julio Cruz, otro periodista de Honduras, también se pronunció e indicó que “Olimpia no tiene planificado las salidas de Jorge Álvarez ni Jorge Benguché”.

Además, mencionó que el monarca del fútbol catracho no aceptará que ninguno de ellos vaya a algún club centroamericano.

“Menos a préstamo, solo venta. Álvarez está tasado en al menos $500.000 y quieren contar con ellos para la Liga de Campeones de Concacaf (versus América) y próximo torneo centroamericano. Sí habrá otras bajas”, anotó Julio Cruz.

A lo interno de la Liga, ven difícil que Jorge Álvarez llegue en esta ventana, aunque saben que es un jugador de mucha calidad.

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, respondió una consulta sobre el 10 del Olimpia que le formuló el periodista Josué Quesada, en Teletica Radio.

Lo primero que dijo el mexicano fue que el semestre pasado cometió una indiscreción sobre jugadores que no estaban en el club y que eso le generó “líos innecesarios”.

“Me comprometí a no hablar más sobre jugadores que no estén con nosotros en cualquier caso. Sin duda, Olimpia es un gran equipo, lo enfrentamos y tiene muy buenos jugadores, no solo Jorge, tienen una base de alrededor de seis o siete seleccionados hondureños”, mencionó Carlos Vela.

Añadió que en la Liga están activos, pendientes de todo, y que Olimpia, como uno de los mejores clubes de Centroamérica, “tiene jugadores que siempre van a ser de interés nuestro”.

“Pero ya se verá en su momento, las circunstancias, las condiciones, las posibilidades, en definitiva, si me dices que Liga Deportiva Alajuelense puede pagar esa cantidad en fichajes ($500.000), no es así. Entonces, tenemos que ir trabajando, encontrando planes de trabajo, jugadores y demás”, citó.

También anotó que para eso hay un trabajo de scouting, alrededor de muchos meses de anticipación para llegar a estas semanas con terreno ganado.

Carlos Vela también apuntó que Alajuelense trata de hacer ajustes con mucha responsabilidad, en el sentido de que “estamos tratando de ser muy certeros con la necesidad que tiene el equipo”.

El gerente deportivo recalcó que la Liga no tendrá tantas incorporaciones, “pero sí estamos tratando de que sean de mucha calidad y que tengan un impacto certero a corto plazo”.

“Estamos buscando reforzar en posiciones estratégicas. Hemos hecho un análisis del equipo, la intención y el compromiso siempre es tener una mejor versión que el semestre anterior”, citó.

Además, detalló que aunque se marcharon unos jugadores, en su mayoría, exceptuando el caso de Kenyel Michel que era titular, los demás habían sido revulsivos (suplentes), o jóvenes que estaban en lo que él definió como un proceso de desarrollo.

“En ese volumen de salidas, seguramente incoporaremos a dos jugadores y después, seguir apostando por nuestras ligas menores. Hay chicos que vienen tocando la puerta, haciendo muy bien su proceso aquí en el CAR y parte del proyecto es aportar y darle oportunidad a los jóvenes”, concluyó Carlos Vela.

