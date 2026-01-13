Alajuelense anuncia su segundo fichaje (viene de México y lo consiguió Carlos Vela)

Liga Deportiva Alajuelense tenía todo listo para anunciar de manera oficial la llegada del delantero mexicano Ángel Zaldívar, pero no lo hacía porque faltaba un pequeño detalle.

El futbolista todavía no estampaba la firma en el contrato, pero una vez que todo quedó en regla, el club procedió a darle la bienvenida al atacante que fue formado en la cantera de Chivas y que ahí ya jugó al lado de su compatriota Ronaldo Cisneros.

“LDA informa que el delantero mexicano Ángel Zaldívar es nuevo futbolista del club. El atacante firmó por un año y seis meses con la institución. Bienvenido al campeón nacional de Centroamérica, Ángel”, indicó Alajuelense.

Ángel Zaldívar,, de 31 años, se convierte en el segundo fichaje de Alajuelense en este mercado, luego de la contratación del extremo Kenneth Vargas. Su club más reciente fue el Juárez, en la Liga MX.

La Liga continúa en busca de un refuerzo en el mediocampo y tiene interés que sea el hondureño Jorge Álvarez, quien milita en Olimpia.

Incluso, el propio volante ya le hizo saber al campeón del balompié catracho que él quiere jugar en Alajuelense. Sin embargo, todo depende del Olimpia, porque en la Liga no están dispuestos a pagar $500.000.

