Alajuelense anuncia su segundo fichaje (viene de México y lo consiguió Carlos Vela)

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer por cuánto tiempo firmó al compañero de ataque de Ronaldo Cisneros

Por Fanny Tayver Marín
El delantero mexicano Ángel Zaldívar, es el nuevo jugador de Alajuelense.
El delantero mexicano Ángel Zaldívar, es el nuevo jugador de Alajuelense. ( Foto: prensa LDA./Foto: prensa LDA.)







