Puro Deporte

Este fue el mercado de fichajes de Alajuelense: un delantero mexicano, un jugador del Arsenal y préstamos que volvieron

Desde la llegada de un jugador mexicano hasta un joven futbolista del Arsenal y una venta de más de $1 millón, así fue el mercado de Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Alajuelense vs. Liberia
El mexicano Rolando Cisneros (al centro) festeja con Creichel Pérez, Celso Borges y otros compañeros de Alajuelense, tras su llegada al club manudo en el actual mercado de fichajes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga Deportiva AlajuelenseFútbolDeportesApertura 2025Fichajes
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.