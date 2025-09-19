Este fue el mercado de fichajes de Alajuelense: un delantero mexicano, un jugador del Arsenal y préstamos que volvieron

El mexicano Rolando Cisneros (al centro) festeja con Creichel Pérez, Celso Borges y otros compañeros de Alajuelense, tras su llegada al club manudo en el actual mercado de fichajes.

Con el cierre de mercado, La Liga Deportiva Alajuelense fue protagonista de una temporada de fichajes que incluyó ventas a Norteamérica y Asia y llegadas extranjeras.

Acá le traemos una nota con los movimientos realizados por Alajuelense.

LEA MÁS: No es solo $1,3 millones: Kurt Morsink contó el verdadero negocio que Alajuelense hizo con Kenyel Michel

Comenzando por las salidas, Alajuelense realizó varios movimientos tanto de préstamo, como ventas y salidas libres.

La más reciente fue la venta del jugador Kenyel Michel al Minnesota United FC, con un coste de $1,3 millones de dólares, lo que se traduce a más de 650 millones de colones.

Además, el conjunto manudo conservará al jugador en calidad de préstamo para lo que resta del torneo y se quedó con el 40% de la ficha del jugador, es decir, se quedan con derechos económicos del jugador ante una futura venta.

Ante esto, el jugador manudo declaró: “Estoy agradecido con la Liga. Es el equipo que amo, el que me dio la posibilidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera. También de terminar el bachillerato, formarme y crecer tanto en lo personal como en lo deportivo.

“Siempre voy a defender esta camiseta dentro y fuera de la cancha. Lo daré todo estos meses para alcanzar los títulos por los que estamos luchando”, afirmó.

Otra salida que generó un ingresó económico fue la del centrocampista Aarón Suárez, quien fue vendido al Igdir FK de la segunda división de Turquía.

Aarón Suárez en su presentación con el Iğdır FK de la segunda división de Turquía (Instagram)

La venta se concretó en aproximadamente €341 mil euros ($400.000), es decir, más de 200 millones de colones.

Con solo estas dos ventas, Liga Deportiva Alajuelense recaudó más de 850 millones de colones.

LEA MÁS: Carlos Vela sorprende con lo que hasta ahora no había hecho ningún gerente deportivo de Alajuelense

El delantero Jonathan Moya abandonó el club sin costo, tras llegar a un acuerdo con Alajuelense. Moya emigró al equipo Al-Bukiryah de la segunda división de Arabia Saudita.

Salidas menos sonadas como la de Bryan Oviedo a AD San Carlos, Manjrekar James al Wellington de Australia, Kevin Cabezas a Sarchí (y posteriormente a Liberia), se dieron de manera libre.

Para el inicio del torneo, el jugador Daniel Chacón fue enviado a Liberia en calidad de préstamo, donde sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, lo que lo dejará fuera de todo el torneo.

Otro jugador en préstamo, pero con mejor suerte, es el delantero sub-20 Esteban Cruz, quien se encuentra en el Puntarenas FC, donde ve mucha actividad como titular.

Entrando en el tema de fichajes, Liga Deportiva Alajuelense realizó la contratación del lateral izquierdo de 20 años Elián Quesada.

Quesada realizó toda su formación en las divisiones menores del Arsenal FC, donde llegó a entrenar con el primer equipo, sin entrar nunca en convocatoria.

Tras quedar libre, los manudos no dudaron en iniciar negociaciones, las cuales terminarían con el jugador vistiendo la camisa rojinegra.

Elián es considerado un gran promesa costarricense a pesar de que nunca debutó en el Arsenal, y su llegada a Alajuela podría tener el objetivo de buscar minutos para llamar la atención del entrenador de la Selección de cara al próximo Mundial.

Tras la salida anteriormente mencionada de Moya, los dirigentes de Alajuelense realizaron la contratación del mexicano de 28 años Ronaldo Cisneros, procedente de Querétaro FC.

Cisneros tuvo pasos por el fútbol mexicano con equipos como Querétaro y Chivas, y en el fútbol estadounidense en el Atlanta United FC.

En lo que va del torneo, Cisneros jugó cuatro encuentros sin encontrar el gol todavía, en tres de los cuatro como titular.

LEA MÁS: Uniffut se trae abajo un acuerdo tomado por Alajuelense y Moravia

El delantero que está cumpliendo en Alajuelense es Anthony Hernández, quien regresó tras un paso por Puntarenas FC. El delantero es naturalmente extremo, pero demostró su calidad como 9.

Con estos movimientos, y habituales incorporaciones desde liga menor, Alajuelense cerró el mercado; ya ganó la Recopa y ahora busca el Campeonato Nacional y la Copa Centroamericana.