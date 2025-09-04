Puro Deporte

Escándalo en el fútbol de Brasil: Bruno Henrique, del Flamengo, castigado por caso de apuestas

A Bruno Henrique lo suspendieron 12 partidos por actuar en contra de la ética. La estrella del Flamengo y su equipo apelarán

Por Fanny Tayver Marín, O Globo / Brasil / GDA, y AFP

El delantero de Flamengo, Bruno Henrique, fue sancionado este jueves con 12 partidos de suspensión y una multa de 60.000 reales brasileños, equivalente a $11.000 por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD).








Bruno HenriqueFlamengoBrasilApuestas deportivas
