José Boto fija precio de ‘al menos’ $32 millones para que Flamengo venda a Wesley

Con el lateral derecho Wesley llamando la atención de varios equipos europeos durante el Mundial de Clubes, el director deportivo del Flamengo, José Boto, fue consultado por la prensa italiana sobre cuánto tendrían que pagar la Juventus o el Milan para sacar al jugador del club brasileño.

Él respondió que la transacción tendría que ser por al menos 190 millones de reales brasileños, monto equivalente a unos $32 millones. Sin embargo, recalcó que no hay propuestas oficiales por el lateral.

Además de hablar sobre una posible venta de Wesley, Boto también mostró interés en el delantero de la “Vecchia Signora”, el serbio Dušan Vlahović. Y señaló un plan B ante una posible salida del técnico Filipe Luís.

Consultado por el diario italiano La Gazzetta dello Sport sobre si algún club italiano está más avanzado en las negociaciones, José Boto aseguró que Wesley está listo para Europa, pero que Flamengo no ha recibido ningún contacto ni tiene intención de iniciar conversaciones hasta que finalice el Mundial.

Wesley dejó una grata impresión en el partido entre Flamengo y Chelsea en el Mundial de Clubes. (AFP/Fotografía)

“Oficialmente, no hay nada con Italia, aunque no oficialmente... Pero $20 millones no bastan, por lo que he escuchado, para comprarlo. Al menos $30 millones. Wesley está listo para Europa. Es un gran talento. Veremos después del Mundial, pero no estamos obligados a venderlo”, dijo el dirigente al medio italiano.

El año pasado, el Atalanta ofreció 20 millones de euros. Otro nombre del Flamengo elogiado por el dirigente portugués fue el recién fichado Jorginho.

“Intentamos ficharlo ya en enero, tocando sus emociones: nació en Brasil, pero en realidad nunca había jugado allí. Para nosotros, es importante por su mentalidad y forma de trabajar: él, Danilo y Alex Sandro también influyen positivamente en el resto del equipo”, citó.

Aunque no es un tema concreto, el diario también preguntó si el dirigente portugués tendría algún nombre en Italia para reemplazar a Filipe Luís en caso de su salida.

Boto mencionó a un nombre poco conocido en Brasil, pero de su interés: “Para ganar, llevaría a Antonio Conte. Pero para el estilo del Flamengo, (Roberto) De Zerbi, a quien conocí en el Shakhtar, sería perfecto.

Filipe Luís y José Boto sostienen una conversación. (Flamengo/Fotografía)

”Es un verdadero genio. Un poco loco, pero realmente brillante. Aunque esperemos que Filipe Luís se quede: duerme poco y trabaja mucho, como De Zerbi, pero es más calmado”.

En cuanto a nombres para reforzar el plantel del Flamengo, el dirigente destacó la fortaleza financiera del club y reveló interés en el delantero serbio de la Juventus.

“Para lo que necesitamos ahora, pensaría en Vlahović. Nuestro problema no sería el dinero, sino convencer a esos grandes nombres de venir a Brasil. En el fútbol, nunca digas nunca...”, comentó el portugués.

Boto también reveló su interés futuro en trabajar en el gigante italiano Milan: “Pero ellos acaban de firmar con Tare. El campeonato italiano sigue siendo el más difícil a nivel táctico. Los entrenadores italianos son muy fuertes”.

Así que habrá que esperar novedades después del Mundial de Clubes.