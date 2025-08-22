Puro Deporte

Así quedaron los duelos de cuartos de final en la Libertadores y Sudamericana

La Conmebol ya definió los cruces para la siguiente fase de ambos torneos, pero aún no confirmó todas las fechas

Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Conozca cómo quedaron definidos los cruces y fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Conozca cómo quedaron definidos los cruces y fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.







