Así quedaron los duelos de cuartos de final en la Libertadores y Sudamericana

Los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se disputarán entre el 16 y el 24 de setiembre.
El sorteo del emparejamiento se realizó en junio.
Duelos en la Copa Libertadores:
- São Paulo (Brasil) vs LDU (Ecuador): ida 18 de setiembre y vuelta 25 de setiembre.
- River Plate (Argentina) vs Palmeiras (Brasil): ida 17 de setiembre y vuelta 24 de setiembre.
- Vélez Sarsfield (Argentina) vs Racing Club (Argentina): ida 16 de setiembre y vuelta 23 de setiembre.
- Estudiantes (Argentina) vs Flamengo (Brasil): ida 18 de setiembre y vuelta 25 de setiembre.
Duelos en la Sudamericana:
- Alianza Lima (Perú) vs Universidad de Chile o Independiente (Argentina): ida 18 de setiembre y vuelta 25 de setiembre.
- Fluminense (Brasil) vs Lanús (Argentina): ida 16 de setiembre y vuelta 23 de setiembre.
- Bolívar (Bolivia) vs Atlético-MG (Brasil): ida 17 de setiembre y vuelta 24 de setiembre.
- Once Caldas (Colombia) vs Independiente del Valle (Ecuador): ida 17 de setiembre y vuelta 24 de setiembre.
Los ganadores se definirán en juegos de ida y vuelta. Si el marcador global termina en empate, la clasificación se decidirá desde el punto de penal.
Finales ya tienen fecha
La final de la Copa Sudamericana se disputará el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Por su parte, la final de la Copa Libertadores está programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.
