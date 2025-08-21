Independiente y U. de Chile serían descalificados: club peruano avanzaría directo a semis de la Copa Sudamericana

Conmebol analiza si sanciona a dos clubes tras disturbios en Avellaneda. Alianza Lima podría avanzar sin jugar a semifinales.

Independiente y Universidad de Chile podrían quedar fuera de la Copa Sudamericana luego de los disturbios ocurridos en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

Esta decisión daría el pase directo a semifinales al equipo Alianza Lima.

La determinación aún no ha sido anunciada por Conmebol, pero diversos medios aseguraron que se espera un comunicado oficial sobre el caso.

La decisión se habría tomado tras los graves incidentes violentos registrados el miércoles, en el juego de vuelta de los octavos de final entre ambos clubes.

El partido se canceló cuando se disputaba el minuto 48, con empate 1-1 en el marcador. En la ida, Universidad de Chile había ganado 1-0.

Sin embargo, el juego en Argentina se vio interrumpido por enfrentamientos violentos en las gradas, que causaron al menos 20 personas heridas y más de 100 detenidos, en su mayoría hinchas chilenos, según informaron autoridades locales.

Aficionado muestra un chuchillo en plena pelea entre seguidores de Independiente y Universidad de Chile

Independiente y la U de Chile recibirían sanciones luego de que sus hinchas protagonizaron disturbios dentro y fuera del estadio. Los clubes tienen cinco días para presentar sus descargos ante la Conmebol. Posteriormente, el organismo definirá la sanción final.

En redes sociales y medios de comunicación, como ESPN, circuló un comunicado que resultó ser falso. Este documento afirmaba que ambos equipos ya estaban oficialmente eliminados, algo que no se ha confirmado de forma oficial.

