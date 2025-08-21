Puro Deporte

Diez heridos y 90 detenidos por graves incidentes en partido Independiente-U. de Chile en Argentina

Aficionados se enfrentaron en las graderías durante segundo tiempo de partido por la Copa Suramericana

Por AFP
Un aficionado de Independiente grita durante los incidentes en el partido ante la U de Chile.
Un aficionado de Independiente grita durante los incidentes en el partido ante la U de Chile. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)







Copa SuramericanaViolencia en el fútbolIndependiente de AvellanedaU de Chile
