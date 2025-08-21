Diez heridos y 90 detenidos por graves incidentes en partido Independiente-U. de Chile en Argentina

Un aficionado de Independiente grita durante los incidentes en el partido ante la U de Chile.

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue suspendido por incidentes en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo, informó el club argentino y confirmó la Conmebol.

Un primer reporte de la policía bonaerense indica que hay diez heridos (sin especificar su gravedad) y 90 detenidos.

Este es uno de los heridos durante los graves incidentes del partido entre Independiente de Avellaneda y U. de Chile por la Copa Suramericana. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

“El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes”, publicó Independiente en X.

La Conmebol oficializó también en redes que el encuentro fue “cancelado”.

El partido, que se disputaba en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, sur de Buenos Aires, estaba igualado 1-1.

El Diario Olé informó de que hay heridos graves tras la trifulca en las graderías, mientras en redes sociales empiezan a circular videos con los serios enfrentamientos a palos y golpes entre aficionados.