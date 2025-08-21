Videos muestran violentos ataques entre aficionados de Independiente y U. de Chile (imágenes sensibles)

Aficionados de Independiente muestran ropa quitada a los hinchas de la U. de Chile durante el serio enfrentamiento en las graderías.

La barbarie se desató en un partido de la Copa Suramericana entre Independiente de Argentina y la U. de Chile, con un balance inicial de 10 heridos y 90 detenidos.

Aficionados de ambos clubes se enfrentaron a golpes y armas improvisadas este miércoles por la noche en el estadio Libertadores de América, cuando el marcador estaba 1-1 en el segundo tiempo.

Ya hay versiones encontradas de cómo empezó todo y por supuesto, cuestionamientos hacia el operativo de seguridad y la respuesta policial ante los hechos.

También circulan videos que demuestran el alcance de la violencia que sacudió al fútbol suramericano y mundial. Se recomienda discreción ante las imágenes sensibles.

En la siguiente imagen, se observa a un aficionado cuchillo en mano durante la pelea.

Aficionado muestra un chuchillo en plena pelea entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile

También se aprecia cómo obligaron a pedir perdón a algunos aficionados chilenos.

Aficionados argentinos agreden y obligan a pedir perdón a chilenos

Además del partido suspendido, la pelea ya está provocando todo tipo de reacciones. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció y solicitó sanciones tras los hechos.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, escribió el jerarca del balompié mundial en una historia en su cuenta en Instagram.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires acusó a la Conmebol de retrasar la suspensión del partido, y en Chile la Federación de ese país se quejó de lentitud en la respuesta. La polémica está servida tras los brutales incidentes.