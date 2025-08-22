Puro Deporte

Jugador de Colombia del Mundial Brasil 2014 es acusado de amenazar a prestamista por deuda millonaria

La denuncia incluye audios, chats y una letra de cambio. La víctima dice temer por su vida tras recibir amenazas directas del futbolista

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El jugador colombiano fue acusado de amenazar a un prestamista tras negarse a pagar intereses por una deuda millonaria.
El jugador colombiano fue acusado de amenazar a un prestamista tras negarse a pagar intereses por una deuda millonaria. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)







notas iaSUCMundial 2014Brasil 2014ColombiaTeo Gutiérrez
