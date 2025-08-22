Jugador de Colombia del Mundial Brasil 2014 es acusado de amenazar a prestamista por deuda millonaria

El jugador colombiano fue acusado de amenazar a un prestamista tras negarse a pagar intereses por una deuda millonaria.

El futbolista colombiano Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, conocido como Teo, enfrenta una denuncia penal en su país.

Gastón Santo Marriaga González, quien lo señala como responsable de amenazas de muerte, acudió a la Fiscalía General de la Nación tras una disputa por el incumplimiento de un préstamo de casi $45.000.

La denuncia presentada ante las autoridades se basa en supuestas amenazas verbales dirigidas a Marriaga. Según su testimonio, estas se produjeron después de varios meses sin recibir el pago de los intereses pactados. La situación generó en el denunciante un temor fundado por su integridad personal.

El origen del conflicto económico

Marriaga explicó que, en febrero de 2024, ambos establecieron un acuerdo verbal. Él entregó el dinero para que el jugador atendiera una urgencia financiera. El trato incluía el pago de intereses, los cuales Gutiérrez canceló puntualmente hasta abril de 2025. Después de ese mes, las transferencias cesaron.

El conflicto escaló el 12 de agosto de 2025, durante una reunión destinada a saldar cuentas. Según el relato del denunciante, Gutiérrez se negó a pagar intereses atrasados correspondientes a cuatro meses. Durante la discusión, el jugador supuestamente lo amenazó, lo que aumentó la tensión entre ambos.

Marriaga relató que, tras exigir el cumplimiento del acuerdo, Gutiérrez respondió con frases intimidantes.

“Hiciera lo que le diera la gana, cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas”, detalló el denunciante.

Luego del incidente, el delantero se retiró del lugar acompañado de un escolta.

En la denuncia formal, Marriaga indicó que teme por su vida y responsabiliza directamente a Gutiérrez si llegara a ocurrirle algo.

Aseguró haber entregado a la Fiscalía pruebas como notas de voz, conversaciones por WhatsApp y una letra de cambio. También manifestó su disposición a presentar testigos presenciales del encuentro.

Esta denuncia se suma a una serie de episodios polémicos en la carrera de Teófilo Gutiérrez.

En abril de 2012, cuando jugaba con Racing de Avellaneda, protagonizó una pelea en el vestuario tras una derrota frente a Independiente. El conflicto escaló al punto de sacar un arma de aire comprimido. El incidente provocó su salida inmediata del club argentino.

En 2017, con Junior de Barranquilla, fue señalado de haber enviado mensajes personales a la esposa del delantero paraguayo Roberto Ovelar. El conflicto causó un ambiente tenso en el plantel y culminó con la salida de Ovelar en 2018.

En 2023, una trabajadora de logística lo denunció por comportamiento indebido durante un partido con Deportes Tolima. Aunque el caso se cerró tras un acuerdo entre las partes, su imagen pública quedó nuevamente en entredicho.

Además, ha salido de equipos como Trabzonspor, Lanús, Cruz Azul y River Plate bajo acusaciones de indisciplina o disputas contractuales. Incluso sus celebraciones han generado problemas. En un partido con Rosario Central, se dibujó la banda cruzada de River Plate en el pecho tras anotar un gol frente a Boca Juniors, lo que provocó su expulsión y el rechazo de los aficionados.

