Puro Deporte

Con Juan Pablo Vargas en cancha, hinchas de Millonarios protagonizaron insólita protesta: lluvia zapatos al campo

El equipo colombiano vivió una noche caótica en casa con protestas de la afición y la suspensión de 23 minutos, mientras el costarricense portaba la cinta de capitán

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Silvia Ureña Corrales
Hinchas de Millonarios explotaron en El Campín con una insólita lluvia de zapatos contra su propio equipo. Juan Pablo Vargas fue capitán en el encuentro que terminó en derrota para los azules.
Hinchas de Millonarios explotaron en El Campín con una insólita lluvia de zapatos contra su propio equipo. Juan Pablo Vargas fue capitán en el encuentro que terminó en derrota para los azules. (milton diaz foto / El Tiempo/El Tiempo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCJuan Pablo VargasColombiaMillonarios
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.