Con Juan Pablo Vargas en cancha, hinchas de Millonarios protagonizaron insólita protesta: lluvia zapatos al campo

Hinchas de Millonarios explotaron en El Campín con una insólita lluvia de zapatos contra su propio equipo. Juan Pablo Vargas fue capitán en el encuentro que terminó en derrota para los azules.

Millonarios, el club en el que milita el defensa costarricense Juan Pablo Vargas, tocó fondo este miércoles en la Liga colombiana.

El conjunto azul perdió 1-2 ante Unión Magdalena en El Campín y la furia de los hinchas se desató.

El caos se apoderó del estadio ubicado en Bogotá este miércoles, cuando Millonarios sufrió la furia de su afición en la derrota.

En pleno segundo tiempo, los hinchas arrojaron zapatos al campo, obligando a suspender el encuentro durante 23 minutos.

El árbitro Alexander Ospina decidió detener el juego en el minuto 55, luego de la lluvia de zapatos y los intentos de invasión de campo.

La tensión empezó incluso antes del pitazo inicial, cuando el entonces técnico David González fue recibido con abucheos. En las graderías, los aficionados desplegaron mensajes contra el máximo accionista Gustavo Serpa, el cuerpo técnico y los jugadores.

El partido, que Millonarios ganaba con gol de Beckham Castro, se complicó tras el doblete de Jannenson Sarmiento para Unión Magdalena, ambos con asistencia de Ricardo Caballo Márquez, exjugador azul.

El defensa costarricense Juan Pablo Vargas fue titular y portó la cinta de capitán en una noche complicada para el club bogotano. Con apenas un punto en la tabla, Millonarios ocupa el último lugar del campeonato, algo que no ocurría desde 2007.

