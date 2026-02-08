Enrique Osses sorprende con lo que dijo del penal pitado fuera del área

Cristopher Ramírez fue el árbitro que pitó el partido entre Herediano y Puntarenas FC en el Torneo de Copa.

Enrique Osses se refirió a una acción polémica que se presentó el pasado 3 de febrero, en el partido entre Herediano y Puntarenas FC, en la idea de los cuartos de final del Torneo de Copa.

Ahí, el central Cristopher Ramírez sancionó como penal una falta que Jurguens Montenegro recibió fuera del área. Y aunque se cuenta con la autorización para hacerlo, los partidos de esta instancia se disputan sin el VAR.

El analista arbitral de La Nación, Greivin Porras indicó que eso estuvo “muy mal apreciado por parte del árbitro”, porque resultaba “evidente” que no había motivo para pitar la pena máxima.

⏰ 84’ Gol de Jurguens Montenegro y Herediano abre el marcador de penal. pic.twitter.com/97DjK7C9WL — FUTV (@FUTVCR) February 3, 2026

Antes del partido entre Alajuelense y Herediano, el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

Fue entonces cuando el chileno se refirió a ese penal pitado fuera del área, que el propio Jurguens Montenegro cobró y transformó en gol, y que es lo que tiene al Team con ventaja de 1-0 ante el Puerto.

“Hay partidos en los que se han dado errores, se han dado situaciones y tampoco tan graves. Sancionar una falta 30 centímetros dentro o fuera es un error, pero no es una grosería, que ocurría mucho en el arbitraje mundial, no solo en Costa Rica y a eso vino el VAR”, expresó Enrique Osses en Columbia.

Mientras que le bajó el tono a ese fallo arbitral en ese partido, indicó que esto refleja que la tecnología sí sirve y que les ayuda para reducir errores.

También manifestó que en el Torneo de Copa también se ha nombrado a silbateros que están en proceso de formación.

“Árbitros tienen que hacer sus armas en estos primeros juegos, son árbitros de la otra camada; de la otra camada que estamos preparando y esperanzados en que estos errores los hagan crecer, los hagan madurar, para enfrentar los nuevos desafíos”, apuntó.

Enrique Osses dijo sentirse muy tranquilo y optimista, muy seguro de que van por buen camino.

“Se ha visto un cambio en la manera de conducir de los árbitros, así que muy tranquilo de que este campeonato nacional sea tan bien desarrollado como el anterior, que tengamos buenos trabajos, que no influyamos en el desarrollo de los partidos. Y por otra parte, esperanzado en tener una terna en cancha y con el equipo de VAR en el próximo Mundial”, concluyó Enrique Osses.

Eso lo pronunció antes del partido entre Alajuelense y Herediano, donde hubo una situación polémica, en la que Juan Gabriel Calderón anuló un penal tras una revisión en el VAR.