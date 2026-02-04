Greivin Porras sentencia: Hubo un tremendo error arbitral que perjudicó a Puntarenas ante Herediano (video)

Herediano y Puntarenas FC disputaron su partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa. El duelo, en los últimos minutos, tuvo una jugada polémica que terminó influyendo en el marcador: un penal a favor del Team.

El delantero florense Jurguens Montenegro buscó adentrarse en la defensiva rival y recibió una falta, no obstante aunque era clara, la misma se dio fuera del área, pero el central, Christopher Ramírez, señaló el manchón blanco.

El analista arbitral, Greivin Porras, calificó el error de parte del árbitro, Cristopher Ramírez, como grave.

“Muy mal apreciado por parte del árbitro, es evidente que la falta es fuera del área”, dijo Porras.

El Torneo de Copa no tiene VAR, ante esto la señalización del central no tuvo discusión.

Los jugadores de Puntarenas reclamaron, pero el central mantuvo su decisión y Montenegro transformó el cobro en anotación. El partido terminó 1-0 con ese gol.

Vea la acción: