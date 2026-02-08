Comentarista de FUTV y Repretel enciende polémica en redes sobre supuesto penal no pitado en Alajuelense vs. Herediano

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Juan Gabriel Calderón primero pitó penal de Keyner Brown sobre Ángel Zaldívar y luego cambió de opinión con el VAR.

¿Era penal? La acción más controversial del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, que terminó 1-1 sigue dando de qué hablar.

Mónica Malavassi, quien comentó el juego en la transmisión de FUTV y que también forma parte del staff de comentaristas de Repretel, encendió las redes sociales con una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), en la que cambió de opinión sobre lo ocurrido. Ella ahora piensa que sí era penal a favor de la Liga.

¿Qué pasó? Corría el minuto 37 del partido entre Alajuelense y Herediano cuando Juan Gabriel Calderón pitó la pena máxima por un jalón del defensor Keyner Brown al atacante mexicano Ángel Zaldívar dentro del área.

El central decretó la falta, pero desde la sala VOR le habló su compañero David Gómez, porque a él le quedaban dudas con las tomas que estaba analizando en las pantallas.

Juan Gabriel Calderón fue al monitor y con base en las tomas cambió disponibles cambió la decisión, dijo que no era penal y el partido continuó.

Pero en redes sociales empezó a circular un video que no fue parte de la transmisión —y que se desconoce quién lo grabó—, que muestra un ángulo diferente.

Durante la transmisión del partido, Mónica Malavassi fue muy clara en que no era penal. Pero varios minutos después de que terminó el encuentro, al observar ese video, ella cambió de criterio.

“Esta toma (ángulo y distancia) no se vio en la transmisión. Con este acercamiento SÍ se ve un jalonazo de camisa. En las tomas que tuvimos en vivo (más lejanas) parecía que Brown le ponía la mano en el hombro y lo jalaba, PERO aquí sí se ve que le agarra la camisa y que era penal”, escribió Mónica Malavassi en X.

Lo mismo ocurrió con el analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, quien primero dijo que Juan Gabriel Calderón cambió de manera correcta su decisión con el VAR, porque no hubo falta para penal.

“Cuando hicimos el análisis de la jugada, no teníamos esa toma. Entonces, ante la duda, el árbitro obviamente no puede sancionar otra cosa que sea dejar sin efecto el penal que ya había sancionado, pero yo siempre me quedé con la duda, porque se ve un jalonazo de otra toma que había en la transmisión, pero que no era clara”, expresó Greivin Porras.

Esta es la acción polémica tuvo como protagonistas a Keyner Brown y Ángel Zaldívar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Indicó que ante eso, el réferi no tenía elementos para poder sancionar la pena máxima.

“Pero en ese video que anda por ahí es muy evidente que sí hay un jalonazo y que sí hay un penal, y yo diría que de acuerdo a la toma, muy claro”, mencionó el exárbitro.

Sobre el uso de las tomas, Mónica Malavassi explicó en su cuenta de redes: “FUTV no le pasa tomas al VAR. El VAR tiene tomas en todos los ángulos y son los árbitros encargados del VAR los que deciden cuál o cuáles tomas son las más claras para revisar la jugada”.

Además, indicó que la televisora no escoge las tomas que se revisan en el VAR; sino que son los árbitros del VAR los que revisan y deciden qué mostrarle al central en la revisión.

En este caso, tal y como se indicó anteriormente, la toma que está circulando en redes no formó parte de la transmisión, por lo cual no estaba disponible para el VAR.

Para añadir más polémica al tema, uno de los últimos comentarios que hizo Pablo Guzmán al aire después del juego fue: “Queda pendiente el tema del penal del primer tiempo, que el réferi pita y luego en el VAR la decisión la cambia, hay más tomas que no son de transmisión, que tienen un ángulo distinto y que dejan claro que hay falta, pero no son tomas de la transmisión oficial, estaremos atentos del tema”.

¿Era penal? El partido entre Alajuelense y Herediano se acabó, pero la polémica sigue.

