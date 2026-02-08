Alajuelense vs. Herediano: ¿Era penal? Analista arbitral tiene criterio contundente en jugada polémica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ángel Zaldívar y Keyner Brown tienen un duelo bravo en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

En el minuto 37 del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, Juan Gabriel Calderón no titubeó ni un segundo en pitar un penal a favor del campeón nacional.

Luego optó por ir a revisar el monitor, después de que le habló David Gómez desde la sala VOR.

El central fue para determinar si el contacto que vio de Keyner Brown sobre Ángel Zaldívar ameritaba para la pena máxima. Ahí observó que el contacto fue leve y cambió su decisión: no penal.

Según el analista arbitral, Greivin Porras, en primera instancia el árbitro observó falta, y está bien que primero sancione y luego se verifique con el VAR.

“Con el VAR, cambió la decisión correctamente, ya que no hubo falta para penal”, expresó Greivin Porras.

⏰ 40’ Revisión de una posible falta de penal y la decisión es que no hay falta y el juego continúa.⁣

➡ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/qy7Qh70Go2 — FUTV (@FUTVCR) February 8, 2026

