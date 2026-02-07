Alajuelense vs. Herediano: Hora y canal para ver un partido imperdible

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano protagonizan este sábado 7 de febrero un partido muy atractivo, correspondiente a la sexta jornada del Torneo de Clausura 2026. El juego empezará a las 8 p. m. y se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Herediano visita al campeón nacional como líder, al coleccionar 12 puntos después de cinco presentaciones; mientras que la Liga registra 8 unidades.

El equipo de Óscar Ramírez pretende acortar distancia y la intención de los hombres de José Giacone es aumentarla.

¿Qué cree que pase esta noche en la Catedral? Adivinar el marcador resulta complejo, pero lo que pareciera que es un hecho es que sobre la gramilla híbrida del Morera Soto se verá un buen espectáculo.

“Un clásico ya, un clásico bien acentuado, con mucha rivalidad en los últimos tiempos y que en este caso, pues nosotros estamos atrás de ellos en la tabla, buscando acercarnos. Y por lógica, ellos en mantenerse ahí en esa posición”, apuntó Óscar Ramírez en las horas previas a este juego.

Liga Deportiva Alajuelense y Herediano prometen espectáculo en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense y Prensa Herediano/La Nación)

Mientras que José Giacone dijo que él respeta mucho a la Liga, empezando por el “Macho”.

“Es un entrenador ganador, que ha sido campeón y que merece todo mi respeto. Siempre es una motivación jugar clásicos, partidos importantes. Creo que es una buena medida para los que estamos acá, con respeto, pero confiando en nuestras posibilidades”, aseguró José Giacone.

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Herediano? Copiado!

El juego entre Alajuelense y Herediano se transmitirá a través de la pantalla de FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora predilecta, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Herediano Copiado!

Juan Gabriel Calderón al centro, asistido por Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. Cuarto árbitro: Brandon Ortega. VAR: David Gómez. AVAR: Octavio Jara.

El precio de las entradas para el partido Alajuelense vs. Herediano Copiado!

Las entradas están disponibles en boleterialaliga.com, pero este sábado también puede adquirirlas en las boleterías físicas del estadio a partir de las 3 p. m.

Este es el precio de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

