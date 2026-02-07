EN VIVO

Alajuelense vs. Herediano: Hora y canal para ver un partido imperdible

Liga Deportiva Alajuelense recibe a Herediano esta noche, en la sexta jornada del Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano protagonizan este sábado 7 de febrero un partido muy atractivo, correspondiente a la sexta jornada del Torneo de Clausura 2026. El juego empezará a las 8 p. m. y se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto.








AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseHeredianoClausura 2026Alajuelense vs Herediano
