Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘El partido de nosotros es muy serio este sábado’

Óscar Ramírez no quiso dar ninguna pista sobre la evolución de algunos jugadores con los que no ha podido contar en los últimos partidos.

Sin embargo, pareciera que para el juego de este sábado a las 8 p. m. entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, podría tener un equipo más pesado en ofensiva.

Anthony Hernández regresó ante Guadalupe y Kenneth Vargas retornó el martes pasado, en el juego del Torneo de Copa.

- ¿Cómo están los jugadores que se encontraban en recuperación?

- En ese proceso están algunos, que ese es otro tema, que teníamos ahí varios muchachos que se resintieron y que hemos tratado de poder recuperar para estos momentos que vienen tan importantes. Y ahora será hablar con el doctor, a ver cómo han evolucionado.

- ¿Qué piensa de este partido?

- Un clásico ya, un clásico bien acentuado, con mucha rivalidad en los últimos tiempos y que en este caso, pues nosotros estamos atrás de ellos en la tabla, buscando acercarnos. Y por lógica, ellos en mantenerse ahí en esa posición.

”En cuanto al partido, pues creo que es un partido difícil, siempre Heredia tiene sus rasgos de equipo combativo, de equipo táctico, en este caso al mando ahora de José Giacone.

- ¿Qué diferencias tácticas ha identificado del actual Herediano, al Herediano del torneo anterior?

- Del semestre pasado sé que no arrancaron bien y que costó, hubo varios cambios de entrenadores y de alguna u otra manera afectó que le costara retomar su ritmo y quedó fuera de clasificación.

”El de ahora, de lo que he visto, pues es un equipo muy combativo, con una estructura que el profe maneja muy estable. Entonces, creo que ha tenido el tiempo y el espacio para poder hilvanar una base importante. Además de que tiene y todos sabemos que hay una planilla muy amplia y que la sabe manejar. Es muy serio, el partido de nosotros es muy serio este sábado.

- Pareciera que están tratando de consolidar más el 4-4-2 para que jueguen Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar. ¿Qué ha notado con ese sistema?

- Hay tantas cosas en esto, uno trata una idea y va mirando muchachos y poco a poco se va ajustando el equipo. Tal vez no somos tan definidos en un sistema, tenemos nuestras variables de acuerdo al momento del partido. Tal vez usted habla del 4-4-2 porque los dos muchachos vienen con referencias de centrodelanteros.

”Pero estamos viendo que en este caso Ángel también nos puede jugar de una manera viniendo de atrás. Entonces no es así tan específico el 4-4-2, sino también son momentos del partido.

”Hemos podido jugar línea 5 de acuerdo a la circunstancia, entonces yo no soy de casarme mucho con algo, va más que todo por el momento del partido”.

- ¿Cómo ha visto al equipo pasadas las primeras cinco fechas del torneo?

- Nos costó el arranque, de hecho pues hasta de una manera natural: el desintoxicarse un poco de lo que era la presión de no ganar el campeonato nacional y los temas de fin de año. Eso daba para pensar que no íbamos a venir en la forma deseada, pero más que todo en la parte mental.

”Yo creo que es la parte más difícil en este momento y hay un acumulado de partidos que teníamos muy importante ahí. Vea que prueba de ello que en las primeras dos o tres fechas se nos cayeron varios jugadores sobre esa situación, y no podíamos meter en la parte física ni en la táctica.

”Se tomó como una excusa, pero es una realidad. Yo por lo general soy del tipo que hablo lo que estoy viviendo pero mucha gente pues lo agarra de otra manera”.

- ¿Y qué esperar ahora?

- El partido primer tiempo contra Guadalupe fue un muy buen primer tiempo, muchos de los conceptos ya comenzaron a aflorar mejor. Y aún así pues ya se vino este parón de que también nos cae muy bien en la parte física que hemos trabajado.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.