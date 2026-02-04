Puro Deporte

El dirigente mexicano Manuel Velarde enfrenta su primera polémica al frente de Puntarenas FC: un penal injusto

Manuel Velarde, presidente de Puntarenas FC, considera que no existe ‘mala leche’ contra su equipo, pero que esas acciones no se pueden repetir

Por Juan Diego Villarreal
03/02/2026/ Juego entre Club Sport Herediano vs Puntarenas FC en el marco del Torneo de Copa en el estadio Carlos Alvarado / Foto John Durán
El árbitro Cristopher Ramírez, estuvo en el ojo de la tormenta, en el partido entre Herediano y Puntarenas, por el juego de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa. (JOHN DURAN/John Durán)







