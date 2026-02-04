El dirigente mexicano Manuel Velarde enfrenta su primera polémica al frente de Puntarenas FC: un penal injusto

El árbitro Cristopher Ramírez, estuvo en el ojo de la tormenta, en el partido entre Herediano y Puntarenas, por el juego de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa.

El presidente del Puntarenas FC, el mexicano Manuel Velarde, lamentó la acción en la que el árbitro central, Cristopher Ramírez, sancionó un penal inexistente contra su equipo, en el partido ante el Herediano, correspondiente al juego de ida del Torneo de Copa.

La jugada se dio al minuto 80, cuando el mexicano Hiram Muñoz se barrió sobre Jurguens Montenegro y, aunque la acción fue fuera del área, el árbitro central decretó la pena máxima, ante el reclamo de los jugadores porteños.

En el Torneo de Copa no se está utilizando el VAR, debido a que no todos los estadios de la Segunda División, donde se disputaron las primeras rondas, cuentan con la infraestructura necesaria para la colocación de cámaras. Por esta razón, se decidió que el certamen se jugara sin videoarbitraje.

⏰ 84’ Gol de Jurguens Montenegro y Herediano abre el marcador de penal. pic.twitter.com/97DjK7C9WL — FUTV (@FUTVCR) February 3, 2026

Debido a ello, las decisiones arbitrales son inobjetables, por lo que el penal se sancionó y Jurguens Montenegro anotó el gol del triunfo para los florenses.

El analista arbitral Greivin Porras, tras consulta de La Nación, calificó el error del árbitro Cristopher Ramírez como grave.

“Muy mal apreciado por parte del árbitro. Es evidente que la falta es fuera del área”, señaló Porras.

Por su parte, el jerarca del cuadro porteño, Manuel Velarde, aseguró que es una lástima que su equipo perdiera de esa manera, y recalcó que este tipo de errores no pueden continuar, especialmente cuando afectan directamente a su club.

“El VAR sirve para jugadas de apreciación y la regla del penal es muy clara: una falta dentro del área es penal; si está afuera, no lo es. La acción fue un metro fuera del área, por lo que no me parece que sea ni siquiera una jugada controversial. Por eso me atrevo a decir que fue un error”, sentenció Velarde.

El dirigente mexicano comentó, que estas situaciones no deberían ocurrir en un torneo oficial, e insistió en que no se pueden repetir.

“No hablo de una acción mala leche, contra el equipo, ni de una directriz contra el Puntarenas FC. Simplemente, el árbitro se equivocó y nos afectó directamente en el marcador. Ahora vamos a casa, donde esperamos revertir la serie, en el Lito Pérez, este 11 de febrero. El equipo está jugando bien, pero nos falta contundencia”, concluyó Velarde.