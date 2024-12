A jugadores del Saprissa les sabe a victoria su resurgir ante San Carlos

Saprissa se vio dominado por San Carlos, lo pusieron contra las cuerdas con un 2-0 que parecía lapidario y a nivel futbolístico ofreció muy poco, en la ida de las semifinales. Sin embargo, a este equipo nunca se le puede dar por muerto y su reacción para el 2-2 terminó sabiendo a victoria a lo interno del plantel.

Deyver Vega fue el gran revulsivo de Saprissa, en la ida de las semifinales del Torneo de Apertura 2024 ante San Carlos. El volante lo celebró a lo grande en su tierra. (Rafael Pacheco Granados)

La celebración del descuento de Javon East en el minuto 78 y principalmente la de Deyver Vega en el 90+1′ evidenciaron esa satisfacción por salir de un panorama totalmente adverso. Ahora los tibaseños tienen un mejor semblante para la vuelta, el próximo martes 10 de diciembre, a las 8 p. m.; así lo ven en el equipo.

“Después del primer gol que anotamos tuvimos ese plus de energía que uno siempre quiere y al rival se le notaba desconcentración, así que lo aprovechamos. No practicamos un fútbol claro, tratamos de ser eficientes acorde a lo que nos presentaba la cancha. Sin embargo, cuando las cosas no salen como queremos, tratamos de poner otras cosas y eso también soluciona”, valoró Kendall Waston.

Gran parte del resurgir del Monstruo se gestó desde el banquillo. El técnico José Giacone tuvo calma y buena lectura para ajustar. East, Vega, Orlando Sinclair y Gino Vivi fueron variantes en el complemento y cambiaron la cara a una S que en la primera parte generó poco o nada y no se sentía cómoda en la maltratada cancha del Carlos Ugalde.

En medio de la reacción, Deyver fue el punto de quiebre del esquema de los norteños. Por la derecha y a perfil cambiado generó el descuento y luego marcó un golazo de larga distancia. Sus compañeros le dieron mucho valor a lo que hizo, más aún de que no venía con buenas presentaciones en el certamen.

“Deyver es de la casa y sabe jugar estas instancias. Sabe ganar y cuando se requiere que de más, él es exigente y en esta oportunidad nos ayudó”, añadió Waston.

Del lado de los Toros del Norte, abundan los lamentos por no aprovechar que golpearon con José Andrés Rodríguez en el 62′ y con Brian Martínez en el 68′.

Si bien, recalcaron una y otra vez que están vivos y que todo puede pasar en la Cueva, no escoden que dejaron escapar de sus manos una ventaja inmejorable.

“Dejamos de hacer lo que nos llevó a ponernos 2-0 en el marcador, pero sabemos lo que representa Saprissa y nos da un parámetro para la vuelta el haber jugado de tú a tú y hasta mejor por momentos. Ahora hay que ir a matar a su estadio y creo que es mejor ganar en casa ajena. Nos vamos un poco molestos, porque teníamos el marcador a favor, pero estamos tranquilos y ahora toca matarnos en la vuelta”, analizó Martínez.

El gol de visitante no es criterio de desempate ante igualdad en el global de esta serie. Si los morados o los sancarleños quieren colarse en la final deberán imponerse en los siguientes minutos en Tibás, o en los tiempos extra, o los penales.