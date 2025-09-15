En Pérez Zeledón ya piensan en el duelo de líderes ante Cartaginés

El técnico de Pérez Zeledón, Luis Orozco, aseguró que su equipo hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos en el empate 1-1 ante Puntarenas FC, aunque reconoció la dificultad del encuentro marcado por la lluvia.

“Fue un partido muy parejo, bien planteado por César (Alpízar). Cuando tuvimos un hombre más lo buscamos por todos lados, pero no entró. Ellos también se comportaron a la altura”, comentó el estratega generaleño.

Orozco lamentó que se les escaparan dos puntos que habrían significado el liderato del torneo:

“Es importante hacernos fuertes en casa. Desafortunadamente hoy se nos van esos dos puntos más para irnos al primer lugar, pero también está dentro de lo que nos podemos encontrar en esta cancha complicada. Tenemos que aprender a abrir a los rivales en este tipo de situaciones”, señaló.

El técnico ya enfoca su mirada en el próximo duelo contra Cartaginés, que considera clave en la lucha por la cima:

“Va a ser un partido muy intenso. Cartago es un equipo muy bien estructurado, con tiempo trabajando juntos e incorporaciones importantes. Será un partido de esos lindos para disfrutar y buscar puntos fuera de casa”, afirmó.

El encuentro ante Cartaginés será una lucha por el liderato, debido a que ambos equipo llegan con 14 puntos, pero la diferencia de gol le da el primer lugar al Club Sport Cartaginés, ya que se encuentran con +7, mientras que Pérez Zeledón tiene +5.