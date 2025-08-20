El nuevo destino exótico de Jonathan Moya se pinta de morado

Ya se conoce de oficialmente el destino de Jonathan Moya, quien salió de Liga Deportiva Alajuelense al presentársele la oportunidad de convertirse otra vez en legionario.

El Al-Bukiryah de la Segunda División de Arabia Saudita se convierte en el nuevo club del delantero costarricense. Esa institución lo anunció este 20 de agosto en sus redes sociales. Y curiosamente, el equipo usa uniforme morado.

Jonathan Moya tendrá como entrenador al uruguayo Leonardo Ramos, por lo que el tico no debe preocuparse por la comunicación con el estratega. Aunque en realidad, eso no es problema, porque en el club tienen traductores egipcios.

El equipo realiza pretemporada en Turquía, debido al calor que impera en este momento en Arabia. A mediados de setiembre comienza la competencia.

Al-Bukiryah tiene tres años en la Segunda División de su país y en una charla con la radio Sport890+ de Uruguay, Leonardo Ramos dijo que uno de los puntos importantes de este club es que siempre paga los salarios al día.

Jonathan Moya ahora es ficha de Al Bukiryah de Arabia Saudita.

Contó que la gente es muy cálida y que a él particularmente le gusta el país.

Como anécdota, Leonardo Ramos dijo que la costumbre en el nuevo equipo de Jonathan Moya es entrenar de 8:30 p. m. a 11 p. m.

Así que él lo que hace es que se duerme de madrugada y se despierta a eso de las 2 p. m., lo cual, a la vez le permite estar en contacto directo siempre con su gente en Uruguay.

Otra peculiaridad que contó es que en Arabia resulta común que los presidentes de los clubes entren al camerino, quieran dar una charla, hacer cambios y dar órdenes a los entrenadores.

De hecho, dijo que eso pasó una única vez con el presidente de Al-Bukiryah, pero le hizo saber que no estaba de acuerdo. Y no pasó nunca más.

Destacó que algo en lo que han evolucionado mucho en Arabia es en el gimnasio, porque antes resultaba un dolor de cabeza y ahora ya lo ven como parte del día a día.

Jonathan Moya vivirá una nueva experiencia internacional. Fuera del país, el exdelantero de Alajuelense jugó con Huesca en España; Zirka Kropyvnytsky en Ucrania, FC Anyang en Corea del Sur y con Hyderabad FC en India.

