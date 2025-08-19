Así se despide Alajuelense de Jonathan Moya

Liga Deportiva Alajuelense oficializó la salida del delantero Jonathan Moya una vez que toda la documentación quedó debidamente firmada.

El cuadro rojinegro colgó un arte en sus redes sociales con la fotografía del futbolista y con la palabra “gracias”.

Además, en ese posteo indicó: “Liga Deportiva Alajuelense informa que el jugador Jonathan Moya finalizó su vínculo con el club para afrontar una nueva experiencia internacional. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo capítulo profesional”.

Aunque aún no se ha dado a conocer el destino al que se marcha, todo hace indicar que el atacante de 33 años fichará con un club de Arabia.

Pronto, la Liga anunciará quién será su nueva carta en ofensiva, pues los rojinegros llevan todo muy avanzado.

Jonathan Moya dejó de ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

