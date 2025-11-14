Puro Deporte

El Mundial 2026 es asunto de Surinam o Panamá: Así va la tabla de posiciones en el grupo A de Concacaf

¿Quién clasificará al Mundial 2026? Vea el panorama del grupo A en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Surinam y Panamá sueñan con el Mundial 2026. El martes 18 de noviembre se sabrá el desenlace de esta historia en el grupo A de la eliminatoria de Concacaf.
Surinam y Panamá sueñan con el Mundial 2026. El martes 18 de noviembre se sabrá el desenlace de esta historia en el grupo A de la eliminatoria de Concacaf.







