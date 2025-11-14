El Mundial 2026 es asunto de Surinam o Panamá: Así va la tabla de posiciones en el grupo A de Concacaf

Surinam y Panamá sueñan con el Mundial 2026. El martes 18 de noviembre se sabrá el desenlace de esta historia en el grupo A de la eliminatoria de Concacaf.

¿Quién lo diría? Surinam llega a la última fecha de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf como líder del grupo A con 9 puntos después de cinco presentaciones, acompañado de un gol diferencia de +5. Panamá también registra 9 puntos, con un +2.

Guatemala y El Salvador ya están eliminados, pero aún les queda un partido que para ellos será un trámite, a diferencia del significado que tiene ese juego para sus rivales.

Sin duda, Surinam y Panamá irán en busca de goles. Eso presagia un martes cargado de nerviosismo y tensión para dos naciones que quieren ser parte del Mundial 2026.

El furor en Surinam no se había visto nunca antes. Incluso, el técnico de esta selección, Stanley Menzo, se sentía preocupado ante el criterio generalizado de su afición, que consideraba que le iban a ganar 3-0 a El Salvador.

La lucha del entrenador era que esa euforia no contagiara ni desconcentrara a sus hombres. Pero en realidad, la fanaticada de Surinam se quedó corta con sus proyecciones, porque sí le ganaron por goleada a “La Selecta”, por 4-0.

Mientras que Panamá sudó de más para lograr un triunfo importante de visita contra Guatemala, por 2-3.

Recuerde que en esta ronda final de la eliminatoria de Concacaf se tienen tres cuadrangulares. El líder de cada grupo avanza de forma directa al Mundial y los dos mejores segundos lugares irán al repechaje intercontinental.

Vea la tabla de posiciones del grupo A en Concacaf

Así quedó el grupo A de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de cinco jornadas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Últimos partidos en el grupo A de Concacaf

Guatemala vs. Surinam, 18 de noviembre, 7 p. m.

Panamá vs. El Salvador, 18 de noviembre, 7 p. m.

