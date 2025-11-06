El Inter de Lautaro aguanta el ritmo, Barcelona evita el desastre y Haaland no perdona

Lamine Yamal, del Barcelona, se alista a sacar un remate en el partido por la Champions ante el Brujas de Bélgica.

El Inter de Milán, que derrotó 2-1 al Kairat Almaty este miércoles, igualó en cabeza de la Champions League con Bayern de Múnich y Arsenal, mientras que el FC Barcelona evitó una humillante derrota en Brujas (3-3).

Justo por detrás del trío de cabeza, el Manchester City (4º) goleó 4-1 al Borussia Dortmund en un partido en el que el delantero noruego Erling Haaland acudió a su cita con el gol y no tuvo piedad del que fuera su equipo durante dos temporadas y media.

En el estadio de San Siro, del que el Inter es copropietario junto al AC Milan desde este miércoles, los vigentes subcampeones de Europa aseguraron los tres puntos con las dianas del capitán argentino Lautaro Martínez (45) y del brasileño Carlos Augusto (67), si bien el equipo kazajo llegó a empatar gracias a un tanto de Ofri Arad (55).

Por su parte el modesto Kairat Almaty, que descubre la competición reina del fútbol europeo, concedió su tercera derrota y suma tan solo un punto.

La goleada del día la protagonizó el Manchester City de Pep Guardiola, en un partido en el que volvió a marcar Haaland. El noruego estableció en 2-0 provisional con su 18º gol en 14 partidos esta temporada.

El doblete de Phil Foden y un gol postero de Rayan Cherki perimitieron al City ponerse cuarto en la tabla, por encima del París SG, que había perdido el martes ante el Bayern de Múnich.

Esta cuarta jornada de Champions resultó aciaga para el fútbol español, dos de cuyos representantes perdieron este miércoles, al igual que el Real Madrid la víspera en Liverpool, y el Barcelona, no pasó de un empate sufrido (3-3) ante el Brujas. Y pudo haber sido peor para los culés de no haber sido anulado por el VAR un gol local en el tiempo añadido.

Con este resultado, el Barcelona se estanca en la tabla (11º), con siete puntos.

Además, dos históricos de Europa, Benfica y Ajax, ocupan las dos últimas posiciones del grupo único de 36 equipos con cero puntos.

Los lisboetas de José Mourinho perdieron en Da Luz contra Bayer Leverkusen (1-0) y el equipo de Ámsterdam recibió en casa un correctivo del Galatasaray (3-0) del nigeriano Victor Osimhen, autor de un triplete, dos de los goles de penal.