El drama de Diego Forlán con tres costillas rotas y neumotórax al lesionarse en partido amateur: ‘No podía respirar’

La leyenda del fútbol uruguayo, Diego Forlán, vivió una jornada deportiva dramática este sábado, al sufrir una seria lesión durante el clásico amateur que disputaba con sus amigos de Old Boys frente a Old Christians, por la categoría Más 40 de la Liga Universitaria de Deportes.

El exjugador profesional, que ya se había consagrado campeón con su equipo en temporadas anteriores, ahora deberá enfrentar una compleja recuperación.

El incidente ocurrió en el encuentro que comenzó a las 9 a. m. en el Complejo Azulgrana y que contaba con el arbitraje de Juan Pablo González.

LEA MÁS: ¿Quedan entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa?

“Cachavacha” cayó tendido luego de intentar un remate al arco de los rivales azules, llevándose la peor parte del choque.

A través de mensajes de WhatsApp que se difundieron, el propio Diego Forlán relató el diagnóstico: la mañana del sábado la terminó con “tres costillas rotas, las 4, 5 y 6, y un pequeño neumotórax en el pulmón”.

En medio del drama y la tensión, lo ocurrido en la cancha con Diego Forlán requirió atención médica inmediata.

“Me van a ingresar y poner un caño así drena. Me quedo ingresado hasta el martes. En 20 años de profesional nunca me pasó esto LPM”, agregó el jugador de Old Boys, visiblemente afectado por el dolor y la inusual lesión en su trayectoria.

LEA MÁS: Keylor Navas vs. Sergio Ramos: El tico es titular

Posteriormente, en un audio de WhatsApp, el que fuera Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 detalló la incidencia en el clásico de los colegios.

“Yo voy, defino y lo veo porque en un momento, cuando encaro, veo que le gano a Quique y veo que Josema se va para adentro. Y ahí engancho para adentro, para que me quede para la zurda y pegarle”, describió Forlán.

Al momento de la jugada, explicó que el desenlace fue involuntario: “Ahí sale Josema a cortar el tiro, yo le pego, salto y ahí para mí o lo toco yo o Josema me toca pero fue la jugada, no tuvo culpa”.

El exseleccionado uruguayo insistió en que fue un accidente sin mala intención, al quedar él desequilibrado en el aire.

“Y la mano me queda ahí, como que no puedo sacar la mano para apoyarme y caigo como una bolsa de papa”, recalcó Forlán, explicando el mecanismo de la fractura.

“Y la mano me queda abajo del pecho y es la mano la que me termina rompiendo las costillas”.

La gravedad de la lesión fue evidente de inmediato. “Y ahí boludo cuando caigo digo ‘menos mal que no me jodo la muñeca’. Pero enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba. No se me iba hasta que llegué al hospital”, compartió con sus allegados.

A pesar de la mala noticia para Forlán, su equipo Old Boys logró la victoria en el clásico 4 a 1 frente a los azules y lidera la zona por el campeonato junto a Gomensoro.

No obstante, el “Cacha” ahora deberá encarar la recuperación, lo que seguramente lo marginará del cierre de la temporada en la que su equipo busca un nuevo título de campeón de la Copa de Oro de la categoría Más 40 de la Liga Universitaria de Deportes.