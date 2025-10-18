Keylor Navas vs. Sergio Ramos: Pumas enfrenta a Monterrey y solo se verá por este canal

Keylor Navas se topará con un viejo amigo, pero ahora en la Liga MX. Se trata del defensor y excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Pumas se verá las caras contra Monterrey a las 7 p.m.
Keylor Navas se topará con un viejo amigo, pero ahora en la Liga MX. Se trata del defensor y excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Pumas se verá las caras contra Monterrey a las 7 p.m.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.