Keylor Navas vs. Sergio Ramos: Pumas enfrenta a Monterrey y solo se verá por este canal

Keylor Navas se topará con un viejo amigo, pero ahora en la Liga MX. Se trata del defensor y excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Pumas se verá las caras contra Monterrey a las 7 p.m.

El duelo entre el Halcón y el zaguero representa una prueba dura para los felinos, sobre todo porque tienen cuatro compromisos sin conocer la victoria y están en la décima posición de la clasificación con apenas 13 unidades. A diferencia de su rival, que suma 26 puntos y se ubica en el tercer puesto, a solo dos del liderato.

Sergio Ramos y Keylor Navas se volverán a encontrar ahora como rivales, ambos compartieron camerino en el Real Madrid y el PSG. (Canva/Canva)

¿Dónde ver a Keylor Navas ante Sergio Ramos?

El duelo de Keylor Navas contra Sergio Ramos será transmitido por TUDN, canal que está disponible en la mayoría de las cableras del país. Monterrey pertenece a los equipos que transmite dicha cadena televisiva.

Pumas recibe mala noticia

Pumas recibió esta semana una mala noticia: por un problema muscular, uno de sus principales refuerzos, el británico Aaron Ramsey, no podrá estar disponible por un largo periodo, según confirmó el diario mexicano Récord.

Ante esto, se espera que el juego de Pumas sea comandado por el volante panameño Adalberto Carrasquilla.