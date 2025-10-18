EN VIVO

Keylor Navas vs. Sergio Ramos: Pumas enfrenta a Monterrey y solo se verá por este canal

Keylor Navas vuelve a la acción en la Liga MX ahora en un duelo complejo entre Pumas y Monterrey

Por Esteban Valverde
    Keylor Navas se topará con un viejo amigo, pero ahora en la Liga MX. Se trata del defensor y excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Pumas se verá las caras contra Monterrey a las 7 p.m.








