Keylor Navas vuelve a toparse con un delantero de primer mundo y ganador del Golden Boy

Keylor Navas volverá a la actividad con el Pumas de México, ahora frente a Monterrey. El cuadro del tico se las verá a las 7 p. m. de este sábado ante Los Rayados, en un partido que tendrá un frente a frente muy atractivo y en el que Keylor Navas es protagonista.

El arquero de la Selección Nacional se las verá con el delantero francés, Anthony Martial, quien fue un jugador que marcó época en el fútbol de Europa. Martial fue figura de equipos como el Mónaco de Francia, el Manchester United de Inglaterra, además de ser parte de la selección de Francia.

En 2015, el artillero fue considerado el mejor jugador joven del mundo y ganó el Golden Boy, este premio es de reconocimiento mundia debido a que se entrega a jugadores que cumplen las características para ser Balones de Oro en el futuro, aunque no siempre esto se cumple.

Por otra parte, el prestigioso diario británico The Guardian decidió en 2015 integrarlo entre los mejores 100 jugadores de la Liga Premier de Inglaterra, donde él mostraba su mejor versión con el Manchester United. En aquella temporada logró 17 celebraciones en 49 partidos.

De hecho, Keylor y Martial pudieron ser compañeros en algún momento, porque el costarricense estuvo a punto de ser transferido en la temporada 2015 - 2016 al Manchester United, en un cambio para que el Madrid tuviera al español David de Gea.

No obstante, aquella transferencia no se pudo completar por los tiempos de la negociación, ya que la documentación desde Inglaterra a Madrid fue enviada muy tarde.

Ahora el delantero francés que también formó parte de la selección de Francia que ganó la Liga de Naciones en 2021 se topará de frente con el arquero de las tres Ligas de Campeones de Europa: Keylor Navas.

El partido afronta dos realidades muy diferentes: Pumas llega con 13 puntos y en la pelea por no dejar la zona que da acceso a la liguilla; los felinos son décimos. Monterrey, por su parte, es tercero con 26 puntos y está a dos del líder: Toluca.

El principal referente de Monterrey es el zaguero español, Sergio Ramos, quien fue compañero de Keylor Navas en el Real Madrid durante las tres Ligas de Campeones.

“Bajo la dirección de Domènec Torrent, el equipo ha encontrado equilibrio: solo cuatro puntos cedidos en casa, pese al empate 2-2 ante Tijuana en la Jornada 12. En el BBVA, Rayados es un fortín, con ocho victorias en los últimos ocho duelos ante Pumas en ese escenario”, describió diario AS sobre el equipo que reta a Keylor Navas y compañía.