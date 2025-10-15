Keylor Navas afronta un duelo contra ‘su hermano’ en el que perder está prohibido

Pumas de México, equipo de Keylor Navas, tendrá este sábado 18 de octubre a las 7 p. m. un duelo de poder a poder contra Monterrey. Este partido es especial para Navas porque será el mano a mano contra uno de sus mejores amigos, Sergio Ramos, con quien compartió en el Real Madrid las tres Ligas de Campeones de Europa.

El cotejo además representa una final para Pumas, sobre todo porque tiene 13 unidades y está en la décima posición de la clasificación, ante esto si pierde y Atlas gana lo desbancará de los puestos que dan un lugar en la liguilla.

Pero, la posibilidad de una derrota está latente porque los felinos no pasan un buen momento deportivo y acumulan cuatro partidos sin ganar; ante la crisis de resultados se habla que el puesto del entrenador, Efraín Juárez, podría estar en peligro.

Monterrey también tiene mucho interés en sumar las tres unidades, porque está en la lucha por el liderato de la tabla. Los Rayados tienen 26 puntos en el tercer puesto, mientras que el líder es Toluca con 28 unidades.

Los cuestionamientos provocaron que exjugadores de Pumas opinaran sobre Juárez, el actual DT de Navas.

“Creo que de repente no le damos valor. Creo que si él logró ser Campeón fuera (en Colombia), lo va a lograr acá. Evidentemente la situación es mucho más complicada, los procesos los cortan muy rápido. Yo creo que si Pumas opta por darle un proceso adecuado, me parece que tiene los argumentos necesarios para poder salir campeón o hacer papeles muy interesantes”, afirmó Carlos Cariño, exjugador del club al sitio especializadoMedioTiempo.

En cuenta al duelo entre Keylor y ramos, para nadie es un secreto la gran relación que tienen el zagero central español y el arquero tico, de hecho Sergio estuvo en Costa Rica hace un tiempo invitado por Navas pasando vacaciones en la zona de Guanacaste.

Cuando Navas llegó a México, el primero en darle la bienvenida fue Sergio Ramos.

“Hablé con Sergio (Ramos), es mi hermano y me habló de la experiencia aquí. Vi que está James y el nivel de la liga crece muchísimo, la infraestructura es muy buena y lo escogimos porque pensamos que podemos venir a club donde peleamos por títulos y el club esté comprometido con los jugadores. Resumido, son las cosas que nos llevaron a tomar esta decisión”, dijo Navas cuando fue presentado por Pumas.

Keylor Navas se enfrentará a un amigo, pero además jugará una final en la Liga MX, donde él y Pumas no tienen derecho a perder más.