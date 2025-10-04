El delantero Jorge Benguché responde claro y directo si le gustaría jugar en un equipo grande de Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Benguché se siente a gusto en Olimpia, haciendo yunta de ataque con Yustin Arboleda, pero los ojos le brillan cuando se le consulta de manera directa si le gustaría jugar en el fútbol de Costa Rica.

“Lo había manifestado la vez pasada, que por qué no ir a jugar a la liga de ustedes, creo que las ofertas lo dirían todo, pero estoy acá (en Olimpia), estoy respetando al club y por ahí a seguir trabajando, a pensar en lo que viene y Dios dirá, más adelante”, afirmó Jorge Benguché.

En realidad a él no le correspondía brindar declaraciones tras la clasificación de Olimpia a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf y de obtener el boleto a Concachampions, luego de que su equipo superó a Cartaginés con un marcador global de 5-2.

Sin embargo, de manera atenta se detuvo para conversar con la prensa costarricense.

Al consultársele qué pasaría si un equipo grande del fútbol nacional lo vuelve a buscar, respondió: “Dios dirá más adelante, a ver qué sucede”.

“Con el tema de las ofertas, a cualquier jugador le gustaría y como les dije la vez pasada, que por qué no, estar en la liga de Costa Rica, es un país muy bonito y Dios dirá a ver qué sucede”, citó.

El hondureño de 29 años mide 1,88 metros y lleva 12 goles en 14 partidos esta temporada. Su fortaleza y su manera de moverse en el área resultan atractivas para los equipos. Incluso, se hablaba de que a Saprissa le agradaba.

¿Lo buscaron los morados? “Sí se escuchó, también escuché el rumor, pero estaba tranquilo, estaba viendo también y solo fue rumor”, manifestó el atacante que está convocado por Reinaldo Rueda a la Selección de Honduras para los duelos eliminatorios que se avecinan para la “H”, contra Costa Rica y Haití.

“Sabemos que va a ser un lindo partido por la rivalidad de los países y a esperar el partido, creo que estamos muy motivados y a ver qué pasa. Sabemos que es un gran equipo, sabemos de la capacidad de Costa Rica y que va a ser un lindo partido”, citó.

La última consulta para Jorge Benguché fue si cree que es un futbolista alcanzable para los equipos ticos, hablando en términos económicos. Sobre eso, lo que dijo fue: “Sí, al ver la oferta ahí sacaremos deducciones, veremos qué pasa”.

En el sitio especializado Transfermarkt, Benguché tiene un valor de mercado de $350.000, aproximadamente.

Así que habrá que esperar al próximo mercado y ver si un club nacional se interesa en él y se sale con la suya, y si Olimpia busca retenerlo, ahora que ya selló su pasaporte a Concachampions.