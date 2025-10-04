Puro Deporte

El delantero Jorge Benguché responde claro y directo si le gustaría jugar en un equipo grande de Costa Rica

El delantero hondureño Jorge Benguché llama la atención de clubes ticos por sus características: 188 cm de altura y 12 goles en 14 partidos esta temporada.

Por Fanny Tayver Marín
El delantero hondureño Jorge Benguché tiene 29 años y mide 1,88 metros.
El delantero hondureño Jorge Benguché tiene 29 años y mide 1,88 metros. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







Jorge BenguchéOlimpiaSelección de Honduras
