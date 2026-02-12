El cuestionado Torneo de Copa ya tiene los cuatro aspirantes a heredar la corona de Alajuelense

Marvin Loría, de Saprissa, transporta el balón durante el partido del miércoles anterior frente a Carmelita.

El Torneo de Copa 2025-2026 completó su etapa de cuartos de final en medio de cuestionamientos de todos los participantes: los que perdieron y los que ganaron también.

La actual edición de este certamen se inició el año pasado con la participación de clubes de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) y de la Liga de Ascenso.

El objetivo es promover futbolistas jóvenes, por lo cual los equipos están obligados a sumar en cada partido 360 minutos sub-21 (equivale a cuatro futbolistas el encuentro completo).

Sin embargo, para revestirlo de seriedad, también están forzados a tener en cancha al menos seis jugadores inscritos con el primer equipo.

Los cuartos de final se decidieron a mitad de semana de la siguiente forma:

Liberia eliminó a Alajuelense (dos victorias con marcadores de 0-1 en el Morera Soto y 3-1 en el Edgardo Baltodano).

Saprissa eliminó a Carmelita (doble victoria; 6-0 en la Cueva y 2-4 de visita).

Puntarenas eliminó a Herediano (los porteños cayeron 1-0 en el primer duelo, pero se levantaron 3-0 en casa).

Sporting eliminó a Cartaginés (dos victorias, de 4-1 en casa y 2-1 en el Fello Meza).

Ahora, Saprissa se medirá ante Liberia y Sporting jugará contra Puntarenas en la etapa de semifinales, programadas también a ida y vuelta entre el 25 y el 29 de marzo.

Esto significa que habrá un nuevo monarca, pues Alajuelense -que había obtenido los dos últimos títulos- se quedó de camino y no podrá optar por el tricampeonato.

La gran final será a partido único en el Edgardo Baltodano de la Ciudad Blanca, en una fecha de abril todavía por determinar.

Hasta ahí todo bien. El problema surgió con un calendario que se considera saturado, en un semestre que arrancó a todo galope con cinco partidos por club entre el 13 y el 29 de enero, con descansos a veces de solo tres días.

Luego de la breve pausa por las elecciones nacionales, y cuando los cuerpos técnicos sentían que por fin tenían un respiro, llegó el Torneo de Copa. Y explotaron las críticas.

“Este torneo está como atravesado”, opinó José Giacone, entrenador del Herediano, uno de los equipos eliminados. Y remató con una frase que hizo eco en todo el mundillo futbolero: “Son genios los que hacen este campeonato en medio de todo”.

Sin embargo, de inmediato Giacone matizó sus palabras y recordó que no está evadiendo su responsabilidad.

“Se dio así; no son excusas, hay que competir. Si los equipos lo aprueban, son los responsables en la toma de decisiones. A nosotros, como cuerpo técnico, nos toca enfrentar cada partido”.

Su rival en esta serie, César Alpízar, también emitió algunas quejas. Y resultó muy llamativo, porque el que ganó también pronunció su descontento.

“El calendario es un desastre, es supercomplicado. En 18 días hemos jugado ocho partidos, es una locura, ya lo había dicho anteriormente. Al tener una planilla ajustada se vuelve difícil”, indicó el timonel porteño, a propósito de la interminable lista de lesionados de su plantilla.

Otro de los clasificados también lanzó dardos hacia esta Copa. Luego de superar a Carmelita, el entrenador de Saprissa, Hernán Medford, enfiló algunas palabras en contra de la organización.

“Falta planificación al momento de hacer un torneo de estos, por eso a veces algunos entrenadores de otros equipos se enojan, y tienen razón. Invito a la Unafut a planificar mejor, se puede”, indicó Hernán Medford.

Por su parte, el entrenador de Alajuelense Óscar Ramírez, había dicho antes de quedar eliminados que si debía escoger, la Copa iba al último lugar de las prioridades, después del Torneo de Clausura 2026 y la Copa de Campeones de Concacaf.

Algunos clubes también se vieron perjudicados por la coincidencia de fechas con actividad de las selecciones menores, que limitó la disponibilidad de futbolistas justo cuando debían echar mano de los jóvenes para esta pasarela de la Copa.

El director ejecutivo de Unafut, José Carlos Loaiza, reconoció hace unas semanas que está al tanto de las inquietudes de los equipos y admitió que las futuras ediciones del torneo tendrán que entrar a un riguroso análisis.

“Es un producto que ha costado que cale. La dificultad del Torneo de Copa, y eso siempre va a pasar, es tener a todo el mundo contento. En estos meses vamos a ver el tema con los clubes, a ver qué se decide”, afirmó Loaiza.

Los cuestionamientos rodean este Torneo de Copa que en marzo volverá a la acción, y que en abril coronará al sucesor de Alajuelense, en una final a partido único en el Estadio Edgardo Baltodano.