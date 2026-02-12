El admirador de José Mourinho afronta las tempestades al dirigir a Puntarenas FC

El técnico César Alpízar, no solo tiene el reto de alejar al Puntarenas FC de la parte baja de la tabla general, sino también de clasificarlo a una nueva final del Torneo de Copa.

César Alpízar no la ha tenido fácil desde que asumió la dirección técnica del Puntarenas FC. Tomó al equipo con la sombra del descenso y lo llevó a semifinales en dos ocasiones, además de firmar una racha récord de 14 partidos invictos al frente del plantel chuchequero.

También lo clasificó a la final del Torneo de Copa ante Alajuelense, la cual perdió 1-0, y ahora volvió a avanzar a las semifinales, donde luchará por alcanzar una segunda final copera de manera consecutiva.

Alpízar, oriundo de San Rafael de Esparza, ya sabe lo que es escuchar el “¡Fuera, César!” en el estadio Miguel Lito Pérez. Sin embargo, eso no lo inmuta y, por el contrario, lo obligó a trabajar el doble para sacar a su querido equipo de las últimas posiciones.

Luego de vencer 3-0 al Club Sport Herediano, vigente líder del Clausura 2026, y de ganar la serie con un global de 3-1, tras caer 1-0 en la ida en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, César aseguró que el mérito es de los jugadores.

Ahora enfrentará a Pérez Zeledón este viernes 13 de febrero, a las 8 p. m., en el estadio Miguel Lito Pérez, donde buscará continuar escalando posiciones.

“Los muchachos se han esforzado demasiado. Hemos estado trabajando fuerte. El equipo venía jugando bien, pero no se nos había abierto el marco contrario. El juego anterior ante Liberia (4-1) y frente al Herediano (3-0) fueron un premio al esfuerzo y la resiliencia del grupo”, explicó Alpízar.

El timonel, de 38 años, quien es admirador del portugués José Mourinho por su carácter, por ser estudioso del rival y por buscar sorprender a su oponente, confía en que su equipo se mantenga ganando y brindando alegrías a sus aficionados.

“Este torneo fue especialmente complicado. Al principio tuvimos hasta ocho jugadores lesionados, la mayoría titulares, a quienes poco a poco hemos empezado a recuperar. Aun así, hemos disputado los mismos partidos, por lo que nos enfocamos en salir de los últimos puestos”, dijo Alpízar.

El beneficio del Torneo de Copa

El capitán del barco porteño también alzó la voz sobre el calendario que deben afrontar en el campeonato, pues arrancaron jugando sin parar, sin oportunidad para recuperarse completamente y trabajar los detalles en cancha.

“El calendario es un desastre, es supercomplicado. En 18 días hemos jugado ocho partidos, es una locura, ya lo había dicho anteriormente. Al tener una planilla ajustada se vuelve difícil. Es sabido que el Herediano tiene una de las planillas más amplias; ahora imagínese para los equipos que no tenemos esa solvencia de plantel, es aún más complicado”, agregó.

Sin embargo, el estratega naranja destacó los beneficios del Torneo de Copa, donde pudo darle oportunidad a jóvenes ante la falta de jugadores por lesión, quienes han levantado la mano en momentos críticos.

“En una situación tan complicada como la que hemos vivido, por las lesiones, los jóvenes han respondido. Tal vez en otro contexto no habrían tenido esa oportunidad. Sea como sea, debemos adaptarnos y jugar bajo cualquier regla que imponga la Unafut”, aseveró Alpízar.

Los puntarenenses tampoco han estado exentos de la polémica, pues en las últimas horas el cambio de dueño del Puntarenas FC se encuentra en el limbo, luego de que el empresario Manuel Velarde y su grupo aún no han presentado un documento clave para concretar la compra definitiva de la institución.

“Debemos estar enfocados en lo deportivo, mantenernos fuertes como familia y como equipo. Lo que hemos hecho en los últimos días es prueba de que podemos avanzar, corregir y ajustar para salir adelante y enfrentar al próximo rival”, declaró Alpízar.