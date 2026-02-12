Puro Deporte

El admirador de José Mourinho afronta las tempestades al dirigir a Puntarenas FC

El técnico del Puntarenas FC, César Alpízar, confesó los beneficios y los retos que ha significado el Torneo de Copa

Por Juan Diego Villarreal
César Alpízar Entrenador del Puntarenas FC 12 de febrero de 2026 Cortesía: Puntarenas FC
El técnico César Alpízar, no solo tiene el reto de alejar al Puntarenas FC de la parte baja de la tabla general, sino también de clasificarlo a una nueva final del Torneo de Copa. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)







