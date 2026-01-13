Técnico del Puntarenas FC analiza los cambios que vive el club antes de enfrentar al Saprissa

El técnico del Puntarenas FC, César Alpízar, confesó estar ilusionado por el inicio del Torneo Clausura 2026. La nueva administración, a cargo del mexicano Manuel Velarde, y la posibilidad de jugar en casa desde el arranque, son factores que tienen al plantel porteño motivado y ansioso por el inicio de un nuevo campeonato.

Los porteños, en su primer duelo de la campaña, este martes 13 de enero, enfrentarán al Deportivo Saprissa a partir de las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, con el objetivo de comenzar a cimentar el camino que les permita pelear por la clasificación a las semifinales.

“Desde el primer partido debemos ir con todo. No hay margen de error. Si queremos pensar en los primeros lugares, es necesario empezar bien para ir acercándonos a la zona de clasificación. Es un torneo corto y prácticamente en el primer mes se jugará un tercio del campeonato, por lo que no podemos dar ventajas”, afirmó Alpízar.

Ese reto de tener protagonismo mantiene al timonel puntarenense con objetivos muy claros, a la espera de poder cumplirlos a lo largo del campeonato.

“Estamos ilusionados; no voy a cambiar mi opinión, porque el equipo tiene grandes expectativas. Hemos tenido refuerzos importantes que nos van a ayudar mucho y, la verdad, siento el compromiso del grupo”, manifestó Alpízar.

El Puntarenas FC y su proceso de cambios

El estratega explicó que en los últimos meses han vivido una serie de cambios que no han sido sencillos de asimilar, pero desean retribuir a la nueva administración el apoyo y la confianza que han tenido al asumir la gestión del equipo.

“En un proceso de cambios siempre puede haber resistencia durante la transición, pero la intención de los nuevos administradores es profesionalizar el club. Nosotros tenemos un norte claro y ellos lo que quieren es afinar detalles. Por nuestra parte, estamos con la mayor disposición de colaborar en todo”, confesó Alpízar.

De acuerdo con el estratega, su plantel ha demostrado una gran resiliencia; la capacidad de sobreponerse a situaciones complicadas refleja el compromiso de los futbolistas y del cuerpo técnico por dar lo mejor, a pesar de las experiencias amargas.

“Entendemos que la mejora continua es clave. El equipo, si quiere aspirar a ser grande, debe seguir luchando por ser protagonista, por clasificar y por profesionalizarse. No es fácil, pero debemos alcanzar las metas que nos propusimos y cumplir los objetivos”, enfatizó Alpízar.

Para el entrenador porteño, el aprendizaje de los últimos torneos les permitirá tener mayor madurez y sobreponerse a los malos momentos vividos.

“En el primer torneo tuvimos que luchar contra la sombra del descenso y al final clasificamos a las semifinales, a pesar de que terminamos jugando fuera de casa. En el anterior, empezamos jugando lejos del Lito Pérez y, al volver, no contamos con nuestra afición. De todas esas situaciones hemos aprendido y nos dejaron grandes lecciones”, concluyó Alpízar.